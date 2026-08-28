Mainz (ots) -
Woche 35/26
Fr., 28.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Zum Tode von Harald V. von Norwegen (VPS 0.44/HD/UT)
Ein König zum Anfassen
Film von Heike Kruse
Norwegen 2026
1.00 Terra X History (VPS 1.45)
Was ist deutsch? Die Geschichte der Migration
1.45 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa (VPS 1.00)
2.30 Terra X
Was die Welt am Laufen hält: Arbeit
3.15 Spooks - Verräter in den eigenen Reihen
4.50- hallo deutschland
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6341366
Woche 35/26
Fr., 28.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Zum Tode von Harald V. von Norwegen (VPS 0.44/HD/UT)
Ein König zum Anfassen
Film von Heike Kruse
Norwegen 2026
1.00 Terra X History (VPS 1.45)
Was ist deutsch? Die Geschichte der Migration
1.45 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa (VPS 1.00)
2.30 Terra X
Was die Welt am Laufen hält: Arbeit
3.15 Spooks - Verräter in den eigenen Reihen
4.50- hallo deutschland
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6341366
© 2026 news aktuell