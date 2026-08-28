Wien (ots) -Die KI-Euphorie hat die Bewertungen vieler Technologieunternehmen stark nach oben getrieben. Gleichzeitig bleiben die Zinsen ein Belastungsfaktor für hoch bewertete Wachstumsaktien. Zuletzt warnte sogar die Ratingagentur Fitch vor dem Risiko einer KI-getriebenen Marktkorrektur, während sich die Kursgewinne weiterhin stark auf wenige Unternehmen konzentrieren.An der Börse treffen gerade zwei Kräfte aufeinander: enorme Erwartungen an künstliche Intelligenz und ein Zinsumfeld, das hohe Bewertungen immer schwerer verzeihlich macht. Schon kleine Enttäuschungen bei Wachstum oder Gewinnen können deshalb einen deutlichen Rücksetzer auslösen. Nachfolgend erfahren Sie, wie gefährlich die Kombination aus KI-Euphorie, hohen Bewertungen und Zinsen aktuell ist, welche Warnsignale Anleger jetzt beobachten sollten und wie sie ihr Depot auf einen möglichen Rücksetzer vorbereiten können.Warum hohe Zinsen gerade für Tech-Aktien gefährlich sindEin entscheidender Risikofaktor kommt derzeit vom Anleihemarkt. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen befinden sich auf einem hohen Niveau. Das betrifft Aktien unmittelbar, denn diese Renditen beeinflussen sowohl die Finanzierungskosten von Unternehmen als auch deren Bewertung.Steigen die langfristigen Zinsen, werden Kredite und Anleihen teurer. Zugleich verlieren zukünftige Unternehmensgewinne rechnerisch an heutigem Wert, weil sie mit einem höheren Zinssatz abgezinst werden. Besonders stark wirkt sich das auf Wachstumsunternehmen aus, deren Bewertung auf hohen Gewinnen in der Zukunft beruht.Zusätzlich müssen viele Konzerne Schulden aus der Niedrigzinsphase schrittweise refinanzieren. Geschieht das zu höheren Konditionen, steigen die Zinsausgaben und belasten Cashflow sowie Gewinn. Gerade bei hoch bewerteten Technologieunternehmen trifft somit eine anspruchsvolle Bewertung auf höhere Finanzierungskosten.Milliarden für KI - doch wann folgen die Erträge?Gleichzeitig investieren die großen Technologiekonzerne enorme Summen in künstliche Intelligenz. Milliarden fließen in Rechenzentren, Chips und weitere Infrastruktur. Damit die hohen Bewertungen Bestand haben, müssen sich diese Ausgaben jedoch in entsprechenden Umsätzen und Cashflows niederschlagen.Bleiben die wirtschaftlichen Erträge hinter den Erwartungen zurück, könnten Anleger ihre Wachstumsannahmen korrigieren. Dafür braucht es keinen Einbruch des KI-Geschäfts. Bei ambitionierten Bewertungen kann bereits ein schwächeres Wachstum als erwartet deutliche Kursverluste auslösen.Hinzu kommt die starke Konzentration am Aktienmarkt. Wenige große Technologieunternehmen haben erheblichen Einfluss auf wichtige Indizes. Neue Rekordstände bedeuten daher nicht zwangsläufig, dass sich der gesamte Markt gleichermaßen positiv entwickelt.Volatilität und Leverage als WarnsignaleAuffällig sind außerdem die teilweise starken Kursschwankungen großer Unternehmen. Bei Konzernen mit enormer Marktkapitalisierung können bereits Tagesbewegungen von wenigen Prozent Hunderte Milliarden Dollar an Börsenwert bewegen.Besonders problematisch wird diese Volatilität in Verbindung mit Leverage, also dem Einsatz von Fremdkapital zur Finanzierung von Investments. Dadurch können Anleger größere Positionen eingehen, als es ihr eigenes Kapital eigentlich zulässt. Fallen die Kurse deutlich, geraten sie jedoch schneller unter Druck. Müssen sie Sicherheiten nachschießen oder Positionen verkaufen, können solche Verkäufe bestehende Abwärtsbewegungen zusätzlich verstärken.Gewisse Parallelen zu früheren angespannten Marktphasen sind deshalb erkennbar. Auch vor der Finanzkrise 2008 kamen hohe Finanzierungskosten, Probleme bei gehebelten Marktteilnehmern und zunehmende Schwankungen zusammen. Eine Wiederholung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, zumal sich die heutigen Risiken deutlich von der damaligen Banken- und Immobilienkrise unterscheiden.Wie Anleger auf einen Rücksetzer reagieren könnenOb die aktuellen Warnsignale tatsächlich in eine größere Korrektur münden, lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen. Anleger können sich dennoch auf stärkere Schwankungen vorbereiten.Vorsicht ist insbesondere beim Einsatz von Fremdkapital angebracht. Leverage verstärkt nicht nur Gewinne, sondern ebenso Verluste. Eine breite Diversifikation kann dagegen die Abhängigkeit von einzelnen KI- und Technologieaktien reduzieren.Bei der Aktienauswahl sollten zudem Bewertung, Verschuldung und Cashflow stärker berücksichtigt werden. Je höher ein Unternehmen bewertet ist, desto wichtiger wird die Frage, ob es die eingepreisten Erwartungen tatsächlich erfüllen kann.Auch Gold oder Immobilien können zur Diversifikation beitragen, reagieren jedoch ebenfalls auf das Zinsumfeld. Statt nach einem vermeintlich krisensicheren Einzelinvestment zu suchen, ist daher die ausgewogene Struktur des gesamten Portfolios entscheidend.Fazit: Gründe für Vorsicht, aber kein Crash-SignalEine neue Finanzkrise lässt sich aus der aktuellen Situation nicht ableiten. Dennoch treffen mehrere Faktoren zusammen, die eine stärkere Korrektur begünstigen können: hohe langfristige Zinsen, ambitionierte Tech-Bewertungen, enorme KI-Investitionen, zunehmende Volatilität und die Konzentration auf wenige große Unternehmen.Entscheidend dürfte sein, ob die KI-Konzerne ihre hohen Wachstumserwartungen erfüllen und wie sich die langfristigen Zinsen entwickeln. Anleger sollten deshalb übermäßigen Leverage vermeiden, Bewertungen kritisch prüfen und ihr Portfolio breit aufstellen.Über Gerald Hörhan:Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.comPressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. 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