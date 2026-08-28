Debüttitel von Bit Reactor verbindet taktische Tiefe und filmische Eleganz für neues Star Wars Abenteuer

Betrachten Sie die letzte Vorschau, um zu sehen, was in der Galaxie auf dem Spiel steht

Electronic Arts Inc. und Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games gaben heute bekannt, dass Star WarsZero Company, ein rundenbasiertes Einzelspieler-Taktikspiel, das im Dämmerlicht der Clone Wars spielt, nun für PC über die EA App, Steam und Epic Games Store und für PlayStation5 sowie XBOX Series Konsolen erhältlich ist. In Star Wars Zero Company, ehemals Republic Officer Hawks and Zero Company, wird ein Elite-Team unkonventioneller Profis zum Anheuern für einen Einsatz des Geheimdienstes der Galaktischen Republik (in Star Wars) rekrutiert. Von ehemaligen Adligen bis hin zu Ex-Häftlingen verfolgen sie nun dasselbe Ziel: den Infinite Coil, einen separatistisch ausgerichteten Kult und seinen Anführer Kundri Fathom stoppen, bevor die tödliche Seuche Shadow Plague die Galaxis komplett vernichtet.

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"Nach all den Jahren harter Arbeit unseres fantastischen Teams gibt Star Wars Zero Company grünes Licht für den Start", so Greg Foertsch, Game Director und CEO von Bit Reactor. "Stellvertretend für alle bei Bit Reactor möchte ich den Spielern für ihre bisherige Unterstützung und Leidenschaft auf diesem Weg danken. Wir sind unglaublich stolz auf dieses Spiel und freuen uns darauf, zu sehen, was Zero Company durch deine Entscheidungen und deine Spielweise aus DIR formen wird. Ein Traum ist wahr geworden, da wir dieses Star Wars Spiel in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickeln können."

Führe die raffiniertesten Agenten von The Clone Wars in packenden taktischen Operationen, Ermittlungen und anderen packenden Missionen durch eine filmische Originalgeschichte. Schmiede tiefe Bindungen zwischen Truppmitgliedern, um neue Synergien im Kampf freizuschalten und das Ruder herumzureißen. Spezialisiere den Kampf und passe das Aussehen an, stelle anschließend das perfekte Team aus originellen, selbstausgedachten Star Wars Charakteren zusammen, indem du ihr Erscheinungsbild, ihre Ausrüstung und Fähigkeiten anpasst. Plane auf dem Schlachtfeld und an deinem Stützpunkt strategisch und passe dich an deiner Operationsbasis The Den an, um das Beste aus jeder Aktion zu machen. Star Wars Zero Company ebnet den Weg für die Zukunft der rundenbasierten Taktik durch die Kombination von tiefgründigem, strategischem Gameplay mit filmischer Eleganz für ein actiongeladenes, taktisches Nervenkitzel-Erlebnis.

"Wir sind begeistert, mit Bit Reactor und EA zusammenzuarbeiten, um ein tiefgründiges, taktisches Erlebnis in den düsteren Winkeln von The Clone Wars zu bieten", so Douglas Reilly, Vice President und General Manager von Lucasfilm Games. "Das Team von Genre-Veteranen von Bit Reactor verleiht diesem Debüttitel eine neue Perspektive, der somit neue Maßstäbe setzt und ein einzigartiges Erlebnis für Star Wars Fans schafft. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die Kontrolle über Zero Company übernehmen und eine authentische Star Wars Geschichte aufdecken, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher erlebt hatten."

Star Wars Zero Company steht ab sofort im Handel und in digitalen Stores für PC über die EA App, Steam und Epic Games Store und für PlayStation 5 sowie XBOX Series Konsolen zur Verfügung. Die Digital Deluxe Edition, die einzigartige Kosmetikpacks enthält, die von der Ära der Klonkriege (The Clone Wars) aus Star Wars inspiriert sind, ist für 59,99 US-Dollar (unverbindliche Preisempfehlung) auf PC und 69,99 US-Dollar (unverbindliche Preisempfehlung) auf Konsolen erhältlich. Die Sammleredition ist für 299,99 US-Dollars (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich und verfügt unter anderem über einen Star Wars Zero Company-themed Hasbro Black Series Thermal Detonator, Steelbook und Desk Mat. Parallel zur Veröffentlichung des Spiels steht der Soundtrack für Star Wars Zero Company, der die Originalmusik des GRAMMY-prämierten Komponisten Gordy Haab enthält, über Walt Disney Records zur Verfügung.

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