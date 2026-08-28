DAX Prognose für Freitag, 28.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.378 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bis zum Nachmittag ging es übergeordnet in einer Box seitwärts, die dann dynamisch nach Süden aufgelöst worden ist. Der DAX gab bis knapp unter die 26.250 Punkte nach, konnte die Verluste aber bis zum Xetra Schluss fast vollständig kompensieren. Es wurde gestern ein kleiner Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.399 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell - Tagesausblick: Der DAX zeigt sich am Morgen gefestigt und notiert vorbörslich bei 26.483 Punkten - ein Plus von 84 Punkten gegenüber dem gestrigen Tagesschluss.

Der DAX zeigt sich am Morgen gefestigt und notiert vorbörslich bei 26.483 Punkten - ein Plus von 84 Punkten gegenüber dem gestrigen Tagesschluss. Charttechnische Prognose: Sowohl der 1-Stunden- als auch der 4-Stunden-Chart weisen ein bullisches Signal auf, solange der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50) notiert; die Oberseite bleibt favorisiert.

Sowohl der 1-Stunden- als auch der 4-Stunden-Chart weisen ein auf, solange der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50) notiert; die Oberseite bleibt favorisiert. Erwartetes Marktszenario: Für den heutigen Handelstag wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - ein Bull-Szenario (Seitwärts/Aufwärts) gegenüber 45 - für ein Bear-Szenario angesetzt.

Der DAX aktuell verzeichnete am gestrigen Morgen einen Handelsstart bei 26.378 Punkten im vorbörslichen Handel. Bis zum Nachmittag bewegte sich der deutsche Leitindex übergeordnet in einer Seitwärtsbox, welche anschließend dynamisch nach Süden aufgelöst wurde. Im Tief gab der Index bis knapp unter die Marke von 26.250 Punkten nach, konnte diese Verluste bis zum Xetra-Schluss jedoch fast vollständig kompensieren.

Unterm Strich stand gestern ein kleiner Xetra-Tagesgewinn zu Buche. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort, sodass der Index schließlich bei 25.399 Punkten aus dem Tageshandel ging. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der DAX weiter nach oben schieben und über der 26.400-Punkte-Marke etablieren.

Gewinner und Verlierer im DAX (27.08.2026)

Zum Xetra-Schluss notierten am 27.08.2026 insgesamt 19 Aktien im Plus und 21 Aktien im Minus:

Gewinner: Die Top-Position sicherte sich SAP mit einem Plus von 4,86 - gefolgt von Volkswagen VZ (+3,86 - und Infineon (+3,69 %).

Verlierer: Am Ende der Tabelle lagen die Deutsche Telekom (-2,61 - die Commerzbank (-1,86 - sowie MTU (-1,68 %)....

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