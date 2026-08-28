BÖRSE AKTUELL: Märkte erstarren vor Jackson Hole. Bitcoin wieder unter 80.000 USD (28.08.2026)

?? Indizes und Unternehmen

Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes haben spürbar an Dynamik verloren und tendieren weitgehend flach (Nasdaq 100: -0,05 - S&P 500: +0,02 - Nachdem die durch die Nvidia-Quartalszahlen ausgelöste Volatilität (+8,5 - am Vortag) nachgelassen hat, dominiert in diesem Marktbericht der Börse vorerst die Stagnation. Anleger halten vor dem Fed-Symposium in Jackson Hole den Atem an, wo sich alle Aufmerksamkeit auf die Anmerkungen von Kevin Warsh richten wird.

Die Stimmung an den asiatischen Märkten zeigt sich gemischt bei verhaltenem Handelsvolumen. Südkorea entwickelte sich in der Region am schwächsten (KOSPI: -1,3 - da die Begeisterung für den Tech-Sektor nach den Nvidia-Ergebnissen nachließ (SK Hynix: -1,5 - Samsung: -2,5 - Japan entwickelte sich hingegen besser als die Region (Nikkei 225: +0,6 - während die chinesischen Märkte (Hang Seng und HSCEI: +0,4 - sowie Australien (S&P/ASX: +0,5 - ebenfalls leicht im grünen Bereich handeln.

?? Wirtschaft und Geopolitik

Die Verbraucherpreisinflation in Tokio beschleunigte sich im August überraschend auf 1,8 - gegenüber dem Vorjahr (Vorwert und Konsens: 1,7 - Der Kerne-Kern-Index (ohne frische Lebensmittel und Energie) stieg auf 2,0 - Die Daten spiegeln ein verlangsamtes Wachstum der Lebensmittelpreise, eine breitere Weitergabe der Energiekosten und die Schwäche des Yen wider. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote von 2,5 - auf 2,4 - Die Märkte hoben die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) im September leicht an, da die Zahlen die jüngsten falkenhaften Äußerungen der BOJ-Vertreter stützen.

Eine Reuters-Umfrage ergab, dass 27 von 31 befragten Ökonomen im September eine zweite Zinserhöhung in Folge in Neuseeland erwarten (auf 2,75 %).

Geopolitisch meldete der Kommandeur des United States Central Command, dass die international anerkannten Transitrouten durch die Straße von Hormus von iranischen Seeminen geräumt wurden....

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