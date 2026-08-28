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Vantage erweitert sein Pre-IPO-CFD-Angebot um Unitree Robotics angesichts des wachsenden Interesses an Frontier-KI



28.08.2026 / 10:15 CET/CEST

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PORT VILA, Vanuatu, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets hat sein Angebot an Pre-IPO-CFDs um den Unitree Pre-IPO CFD für berechtigte Kunden erweitert, der ab dem 10. August 2026 unter dem Symbol UNITREEUSD erhältlich ist. Die Einführung bietet berechtigten Kunden die Möglichkeit, von den Schwankungen des jeweiligen Referenzkurses von Unitree Robotics zu profitieren, einem Unternehmen, das in den Bereichen verkörperte künstliche Intelligenz (KI) und Robotik tätig ist. Der Unitree Pre-IPO CFD ist ein gehebeltes Derivatprodukt, das berechtigten Kunden die Möglichkeit bietet, von den Schwankungen des jeweiligen Referenzkurses zu profitieren, der gemäß der geltenden Preisbildungsmethodik und den Handelsbedingungen von Vantage ermittelt wird. Er gewährt weder das Eigentum an Unitree-Aktien noch eine Beteiligung am oder einen Anspruch auf den Börsengang von Unitree oder eine Zuteilung im Rahmen des Börsengangs, noch Stimmrechte, Dividenden oder sonstige Aktionärsvorteile. Die Verfügbarkeit unterliegt rechtlichen Beschränkungen, der Kundenberechtigung und den geltenden Handelsbedingungen. Die Einführung erweitert das bestehende Angebot von Vantage an Pre-IPO-CFDs, die an OpenAI und Anthropic gekoppelt sind, und spiegelt das wachsende Interesse an Unternehmen wider, die an der Spitze der künstlichen Intelligenz und neuer Technologien tätig sind. "Da Innovationen zunehmend stattfinden, bevor Unternehmen an die Börse gehen, richten Anleger ihr Augenmerk verstärkt auf Chancen außerhalb der traditionellen börsennotierten Märkte", sagte Marc Despallieres, Chief Executive Officer von Vantage Markets. "Das wachsende Interesse an Unternehmen wie Unitree zeigt, wie sich die Nachfrage der Anleger über etablierte Technologiewerte hinaus in Richtung der Zukunftsbereiche KI und Robotik verlagert." Diese Entwicklung spiegelt einen umfassenderen Wandel auf den globalen Kapitalmärkten wider. Da wachstumsstarke Technologieunternehmen länger privat bleiben und sich zunehmend für inländische Börsenplätze entscheiden, richten Marktteilnehmer ihr Augenmerk verstärkt auf Unternehmen, die die Zukunft der künstlichen Intelligenz gestalten, noch bevor diese an die Börse gehen. Einige Handelsplattformen haben Derivate eingeführt, die an ausgewählte nicht börsennotierte Unternehmen gekoppelt sind, sodass berechtigte Kunden CFDs auf Basis der Entwicklung der entsprechenden Referenzkurse handeln können. Solche Produkte gewähren weder Eigentumsrechte an den zugrunde liegenden Unternehmen noch eine Beteiligung an deren Börsengängen. Vor diesem Hintergrund stellt der Börsengang von Unitree mehr als nur einen Meilenstein für ein einzelnes Robotikunternehmen dar. Er verdeutlicht auch, wie bedeutende technologische Innovationen entstehen können, bevor sie über herkömmliche Anlagekanäle leicht zugänglich werden. Unitree begann am 5. August mit dem Bookbuilding; die Online- und Offline-Zeichnungsfrist begann am 10. August, gefolgt von der Abwicklung am 12. August. Das Unternehmen legte den Ausgabepreis für seinen Börsengang auf 150,80 RMB pro Aktie fest, was einer Bewertung von rund 61 Milliarden RMB zum Ausgabepreis entspricht. Für Anleger vom chinesischen Festland erwies sich die Teilnahme als äußerst umkämpft. Beim endgültigen Ausgabepreis von 150,80 RMB pro Aktie entsprach ein Standard-Zeichnungslos von 500 Aktien einem Nennwert von 75.400 RMB. Das Angebot wurde von Privatanlegern mehr als 8.000-fach überzeichnet, was zu einer endgültigen Zuteilungsquote für Privatanleger von etwa 0,018 % führte. Für Anleger außerhalb des chinesischen Festlands unterliegt die direkte Teilnahme den chinesischen regulatorischen Rahmenbedingungen und den geltenden Zulassungsvoraussetzungen für Anleger. Da der Börsengang von Unitree am STAR-Markt in Shanghai stattfindet, können Offshore-Privatanleger in der Regel nicht direkt über ein herkömmliches ausländisches Brokerkonto an einem Börsengang am STAR-Markt auf dem Festland teilnehmen. Für einen Großteil der internationalen Privatanleger ist dadurch die direkte Teilnahme an einem der am meisten beachteten KI-Börsengänge des Jahres nur schwer möglich. Durch die Erweiterung seines Pre-IPO-CFD-Angebots um Unitree neben OpenAI und Anthropic baut Vantage sein Spektrum an CFD-Produkten, die an Unternehmen aus aufstrebenden Technologiesektoren gekoppelt sind, weiter aus. Da sich KI und Robotik kontinuierlich weiterentwickeln, ziehen diese Unternehmen auf den globalen Märkten zunehmend Aufmerksamkeit auf sich. Gehen Sie für weitere Informationen zum Unitree Pre-IPO-CFD von Vantage und den geltenden Handelsbedingungen zu Vantage Markets . Informationen zu Vantage Vantage Markets ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der Zugang zu Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet. Mit über 17 Jahren Erfahrung bietet Vantage eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte mobile App und ein benutzerfreundliches Handelserlebnis. Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Der Handel mit CFDs ist möglicherweise nicht für alle Anlegerinnen und Anleger geeignet. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen. Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Der Unitree-Pre-IPO-CFD gewährt weder das Eigentum an Unitree-Aktien noch eine Beteiligung am oder einen Anspruch auf den Unitree-Börsengang oder eine Zuteilung im Rahmen des Börsengangs. Vantage steht in keiner Verbindung zu Unitree Robotics, OpenAI oder Anthropic und wird von diesen Unternehmen weder gesponsert, unterstützt noch anderweitig in Verbindung gebracht. Die Namen und Marken dieser Unternehmen werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet. Die Verfügbarkeit der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Produkte und Dienstleistungen unterliegt rechtlichen Beschränkungen und steht Einwohnerinnen und Einwohnern bestimmter Länder oder Regionen möglicherweise nicht zur Verfügung. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-erweitert-sein-pre-ipo-cfd-angebot-um-unitree-robotics-angesichts-des-wachsenden-interesses-an-frontier-ki-302862637.html



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