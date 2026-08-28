Wuppertal (ots) -Arbeitsschutz gehört in den meisten Unternehmen längst zum betrieblichen Alltag. Beschäftigte erhalten Sicherheitsunterweisungen, persönliche Schutzausrüstung steht bereit und gesetzliche Vorgaben regeln, wie Arbeitsabläufe sicher gestaltet werden sollen. Dennoch ereignen sich jedes Jahr zahlreiche Arbeitsunfälle. Statistisch gesehen entstehen 70 bis 95 Prozent aller Arbeitsunfälle durch menschliche Entscheidungen und Handlungen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob ausreichend Regeln existieren, sondern warum sie im Arbeitsalltag immer wieder umgangen oder unbewusst außer Acht gelassen werden.Tatsächlich entstehen viele Arbeitsunfälle nicht aufgrund fehlender Vorschriften. Vielmehr entwickeln sich im Laufe der Zeit Verhaltensweisen, die zunächst harmlos erscheinen, langfristig jedoch erhebliche Risiken bergen. Zeitdruck, Routine oder die Überzeugung, dass "bisher schließlich immer alles gut gegangen ist", führen dazu, dass Sicherheitsmaßnahmen zunehmend an Bedeutung verlieren. Genau deshalb entscheidet sich wirksamer Arbeitsschutz nicht allein bei der Erstellung von Betriebsanweisungen, sondern vor allem dort, wo täglich gearbeitet wird.Wenn Routine zur Gefahr wirdUnsicheres Verhalten entsteht in den seltensten Fällen bewusst. Die meisten Beschäftigten möchten weder sich selbst noch ihre Kollegen gefährden. Dennoch verändern sich Arbeitsabläufe im Laufe der Zeit häufig schleichend. Einzelne Schritte werden verkürzt, Schutzmaßnahmen ausgelassen oder Arbeitsmittel anders genutzt als ursprünglich vorgesehen. Bleiben diese Abweichungen über einen längeren Zeitraum ohne Folgen, werden sie schnell zur Gewohnheit und schließlich als normal wahrgenommen.Gerade diese Entwicklung macht gefährliche Routinen so schwer erkennbar. Wer dieselbe Tätigkeit täglich ausführt, nimmt Risiken oftmals anders wahr als zu Beginn. Hinzu kommt, dass Termindruck oder organisatorische Vorgaben dazu verleiten können, vermeintlich kleine Abkürzungen zu wählen. Was zunächst wie eine Ausnahme erscheint, entwickelt sich mit der Zeit zu einer festen Arbeitsweise und erhöht das Unfallrisiko Schritt für Schritt.Führungskräfte geben die Richtung vorOb Sicherheitsvorgaben im Arbeitsalltag konsequent eingehalten werden, hängt maßgeblich davon ab, wie Führungskräfte das Thema vermitteln und vorleben. Denn Beschäftigte orientieren sich nicht nur an schriftlichen Anweisungen, sondern vor allem daran, welche Prioritäten im täglichen Miteinander gesetzt werden. Wird sicheres Arbeiten auch unter Zeitdruck eingefordert und selbstverständlich gelebt, entwickelt sich daraus langfristig eine Kultur, in der Risiken früher erkannt und vermieden werden.Gleichzeitig reicht es nicht aus, Führungskräfte ausschließlich mit rechtlichen Vorgaben vertraut zu machen. Sie müssen in die Lage versetzt werden, Unsicherheiten im Arbeitsalltag zu erkennen, Beschäftigte für Risiken zu sensibilisieren und sicherheitsrelevante Themen regelmäßig anzusprechen. Erst dadurch wird Arbeitsschutz zu einem festen Bestandteil der täglichen Zusammenarbeit und nicht nur zu einem Thema der jährlichen Unterweisung.Ebenso wichtig ist es, Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge offen einzubringen. Wer Sicherheitsbedenken ohne Angst vor negativen Konsequenzen äußern kann, trägt dazu bei, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen. Führungskräfte nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein: Sie schaffen die Voraussetzungen für einen offenen Austausch und entscheiden letztlich darüber, ob Hinweise aus der Belegschaft ernst genommen und in konkrete Verbesserungen überführt werden.Arbeitsschutz ist ein kontinuierlicher ProzessNachhaltige Verbesserungen lassen sich selten durch einzelne Maßnahmen erzielen. Zusätzliche Unterweisungen, neue Schutzausrüstung oder angepasste Betriebsanweisungen sind zwar wichtige Bestandteile des Arbeitsschutzes, entfalten ihre Wirkung jedoch erst dann vollständig, wenn sie dauerhaft in den Arbeitsalltag integriert werden. Ebenso entscheidend ist die Bereitschaft, bestehende Abläufe regelmäßig zu hinterfragen und an neue Erkenntnisse anzupassen.Dabei lohnt es sich insbesondere, Beinaheunfälle und unsichere Situationen systematisch auszuwerten. Sie machen häufig auf Schwachstellen aufmerksam, lange bevor ein tatsächlicher Arbeitsunfall eintritt. Statt nach einem Vorfall vorschnell nach Verantwortlichen zu suchen, sollten Unternehmen deshalb die Ursachen analysieren und prüfen, welche organisatorischen oder verhaltensbezogenen Faktoren zu der Situation geführt haben. Auf diese Weise lassen sich Risiken nachhaltig reduzieren und vergleichbare Ereignisse künftig vermeiden.FazitRegeln, technische Schutzmaßnahmen und regelmäßige Unterweisungen bilden das Fundament eines wirksamen Arbeitsschutzes. Entscheidend ist jedoch, ob sie im Arbeitsalltag konsequent umgesetzt werden. Unsichere Routinen entstehen häufig schleichend und bleiben lange unbemerkt. Deshalb sollten Unternehmen Sicherheit nicht als einmalige Pflichtaufgabe verstehen, sondern als fortlaufenden Prozess. Werden Führungskräfte ihrer Verantwortung gerecht, Mitarbeitende aktiv eingebunden und Warnsignale frühzeitig erkannt, lassen sich Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren und sichere Verhaltensweisen dauerhaft im Unternehmen verankern.Über Stefan Ganzke und die WandelWerker Consulting GmbH:Stefan Ganzke ist zusammen mit Anna Ganzke Gründer und Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen die beiden mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, die Arbeitsunfälle kontinuierlich und nachhaltig zu senken sowie eine gelebte Arbeitsschutzorganisation zu entwickeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.wandelwerker.comPressekontakt:WandelWerker Consulting GmbHAnna Ganzke & Stefan GanzkeE-Mail: service@wandelwerker.comWebseite: https://www.wandelwerker.comRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: WandelWerker Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161378/6341393