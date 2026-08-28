DAX auf Rekordjagd, Euro-Inflationsdaten und Fed-Rede im Fokus

Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Zu den auffälligeren Werten zählt am Freitag Traton. Die Aktie legt zu und profitiert von einer Anpassung der Erwartungen durch die UBS. Hintergrund sind die robuste operative Entwicklung und die Einschätzung, dass die Margenziele des Unternehmens weiterhin Potenzial besitzen. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate warten Investoren nun auf weitere Impulse, insbesondere aus der China-Strategie der Kernmarke Scania.
Ebenfalls im Fokus steht Bertelsmann. Der Medienkonzern überzeugte mit starken Halbjahreszahlen und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnis legten deutlich zu, während nahezu alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitrugen. Besonders positiv aufgenommen werden die Fortschritte im Streaming-Geschäft der RTL Group, das erstmals profitabel arbeitet. Zusätzliche Wachstumsfantasie liefern die Integration von Sky Deutschland sowie der bevorstehende Zusammenschluss von BMG mit dem US-Musikkonzern Concord.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UR1NRU
|14,62
|25039,989643 Punkte
|18,30
|Open End
|DAX
|Bull
|UR1ZMF
|6,27
|26025,00 Punkte
|43,50
|Open End
|Gold
|Bull
|UR20J3
|6,45
|4525,94963 USD
|66,72
|Open End
|Silber
|Bull
|UN25QP
|12,99
|55,231257 USD
|4,90
|Open End
|Platin
|Bull
|UR20KB
|2,03
|1660,348373 USD
|8,68
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN87G7
|12,29
|1200,00 USD
|3,07
|16.06.2027
|Silber
|Call
|UR070T
|8,51
|80,00 USD
|3,60
|18.06.2027
|DAX
|Put
|UR0N7K
|1,06
|26300,00 Punkte
|74,34
|04.09.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X11
|0,42
|280,00 USD
|9,54
|16.12.2026
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADR)
|Call
|UG2AE4
|1,08
|119,044266 USD
|5,17
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Take-Two Interactive Software Inc.
|Long
|HD36ZS
|14,86
|116,537216 USD
|2
|Open End
|DAX
|Short
|UN8H4A
|1,77
|28124,590973 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Short
|UR0KWF
|1,17
|27245,629781 Punkte
|30
|Open End
|Sandisk Corp.
|Long
|UN7ZX3
|6,43
|742,712185 USD
|2
|Open End
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|UN9C5J
|7,01
|238,411137 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2026; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen