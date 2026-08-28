Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 31.08.2026
- (Nr. N060) Geschlechterverteilung in der Bevölkerung nach Altersgruppen in Bund und Ländern, Stichtag 31.12.2025
- (Nr. 311) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2026 (im Laufe des Tages)
Dienstag, 01.09.2026
- (Nr. N061) Einkommenssituation von Menschen im Ruhestand, Jahr 2025
- (Nr. 312) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2026
- (Nr. 36) Zahl der Woche: Frauenanteil in Parlamenten, Jahr 2026
Freitag, 04.09.2026
- (Nr. 313) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2026
- (Nr. 314) Arbeitszeitwünsche, Jahr 2025
- (Nr. 315) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6341400
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Montag, 31.08.2026
- (Nr. N060) Geschlechterverteilung in der Bevölkerung nach Altersgruppen in Bund und Ländern, Stichtag 31.12.2025
- (Nr. 311) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2026 (im Laufe des Tages)
Dienstag, 01.09.2026
- (Nr. N061) Einkommenssituation von Menschen im Ruhestand, Jahr 2025
- (Nr. 312) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2026
- (Nr. 36) Zahl der Woche: Frauenanteil in Parlamenten, Jahr 2026
Freitag, 04.09.2026
- (Nr. 313) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2026
- (Nr. 314) Arbeitszeitwünsche, Jahr 2025
- (Nr. 315) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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