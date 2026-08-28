Hamburg (ots) -Es ist vielleicht das lauteste Derby der Welt: Galatasaray gegen Fenerbahce. Die Rivalität zwischen den beiden größten Clubs der Türkei reicht weit über Istanbul hinaus - nirgendwo ist sie jedoch so deutlich spür- und hörbar wie in der Metropole am Bosporus. Im Rams Park von "Gala" werden Dezibelrekorde aufgestellt. Eine neue ARD Dokumentation vermittelt davon einen authentischen Eindruck.Im vierten Teil der Serie über legendäre Fußball-Duelle im Weltfußball widmen sich die Autoren Willem Konrad, Ben Wozny und Ole Zeisler dem so genannten eurasischen Duell zwischen "Gala" und "Fener."Eine tief verwurzelte Rivalität, die seit über hundert Jahren andauert. Galatasaray, die stolzen "Löwen" von Istanbul, die sich als Elite-Klub mit viel Sinn für Bildung verstehen auf der europäischen Seite der Stadt - und Fenerbahce, der vermeintliche Underdog, die "Kanarienvögel", die Galatasaray schon so oft ärgern und Meisterschaften feiern konnten, beheimatet in Kadiköy, dem Stadtteil auf der asiatischen Seite des Bosporus.Aber woher kommt diese Rivalität? Ist sie tatsächlich nur in der Interkontinentalität begründet? Welche Rolle spielen Religion, Politik und eben die unterschiedlichen Historien und Entstehungsgeschichten der beiden Klubs? Diese Fragen beantworten türkische und deutsche Fans, Ultras, Journalisten, Vereinsverantwortliche der beiden Lager - und natürlich der Besuch des hitzigen und emotionalen Derbys im vielleicht lautesten Stadion der Welt.Gala und Fener - vereint einzig in der Abneigung gegeneinander.Zu sehen - auch mit türkischen Untertiteln - ab dem 29. August in der ARD Mediathek und am 2. September um 23.05 im Ersten.Ab dem 29. August stehen in der ARD Mediathek auch die Folgen "Das Old Firm in Glasgow", "Der Superclásico in Buenos Aires" und "Das Stadtduell Hamburg" erneut zum Streaming bereit.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6341398