Straßburg (ots) -Woher kommen wir? Warum leiden wir? Und woran halten wir uns fest, wenn die Welt unbegreiflich wird? "Woran wir glauben" (https://presse.arte.tv/programme/115508-003-A/) geht den ältesten Fragen der Menschheit nach - und erzählt Glauben nicht als etwas Fernes oder Vergangenes, sondern als Kraft, die unser Denken bis heute prägt. Die Dokumentationsreihe ist ab dem 3. Oktober auf arte.tv sowie am selben Tag ab 21.40 Uhr auf ARTE zu sehen.Teil 1: Die Natur des MenschenDie Reise beginnt in der Kalahari und führt bis an die Front in der Ukraine. Sie erzählt von alten Ritualen und modernen Sinnkrisen. "Woran wir glauben - Die Natur des Menschen" fragt, warum wir nach Trost, Zeichen und Ordnung suchen - in der Natur, bei den Ahnen, in Gott oder im Zweifel. Ist Glaube Teil unserer Biologie oder tatsächlich der Weg zu höherer Erkenntnis?Teil 2: Götter, Geister und GurusWährend die Kirchen Mitglieder verlieren, suchen Millionen neue Formen von Spiritualität: in indischen Ashrams, bei Neo-Druiden, in japanischer Popkultur oder bei Gurus. "Woran wir glauben" zeigt eine Welt, in der große Religionen Einfluss verlieren, aber der Hunger nach Erklärungen jenseits wissenschaftlicher Fakten bleibt. Kann die Sehnsucht nach Halt auch zur Gefahr werden?Teil 3: Eine bessere WeltKann Glaube die Welt besser machen? Diese Folge reist von Ordensfrauen in der Bretagne zu Seenotretterinnen im Mittelmeer, von Gospelsängern in New Orleans zum Volk der Wixárika in Mexiko. Sie führt zu Menschen, die aus ihrem Glauben an Gott, Gerechtigkeit, Natur oder Gemeinschaft handeln. Zwischen Trost und Zweifel fragt der Film: Brauchen wir den Glauben, um nicht aufzugeben?Woran wir glaubenDokumentationsreihe von Jobst Knigge, Cristina Trebbi, Susanne UtztZDF/ARTE, Spiegel TV, Deutschland, Japan, USA 2024, 3 x 52 Min.ErstausstrahlungAb 3. Oktober 2026 auf arte.tvAm 3. Oktober 2026 ab 21.40 Uhr auf ARTEPressekontakt:i.A. Lisa Hagnlisa.hagn@arte.tvfür Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6341427