Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat am 12. August 2026 eine sogenannte Zero-Bond-Anleihe (ISIN XS3460896XXX/ WKN A4EY96) mit einem Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Türkischer Lira begeben, so die Börse Stuttgart.Fällig werde die Anleihe zum 12. Mai 2028. Eine Zero-Bond-Anleihe funktioniere strukturell anders als klassische Kuponanleihen: Sie zahle keine regelmäßigen Zinsen. Stattdessen werde die Anleihe mit einem Abschlag emittiert und bei Fälligkeit zum vollen Nominalwert zurückgezahlt. Die Rendite des Investors errechne sich aus diesem Preisunterschied zwischen Ankauf und Rückzahlung. Aktuell notiere die Anleihe bei 55,18 Prozent (27. August 2026, 8:49 Uhr). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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