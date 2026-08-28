Köln (ots) -Das WDR Fernsehen sendet live am Sonntag, 30. August, ab 19:30 Uhr, "Lokalzeit live - Das Neusser Bürger-Schützenfest 2026". Vier Tage lang übernehmen die Schützen die Stadt, Hunderttausende aus der ganzen Welt feiern dabei mit."Das Neusser Schützenfest zählt zu den traditionsreichsten Festen seiner Art - nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland", sagt WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau. "Jahr für Jahr bringt es Menschen zusammen, schafft Raum für Begegnungen und stärkt das Miteinander in der Gesellschaft." Gerade in einer Zeit, in der gemeinschaftliche Erlebnisse immer wertvoller würden, komme solchen Festen eine besondere Bedeutung zu. "Als WDR ist es unser Anspruch, nah an den Menschen in Nordrhein-Westfalen zu sein - an ihrem Alltag, ihren Geschichten und den Themen, die sie bewegen. Deshalb begleiten wir das Neusser Schützenfest seit vielen Jahren mit einer vielfältigen Berichterstattung."In der 30-minütigen Sondersendung stehen die schönsten und emotionalsten Momente des Festes im Mittelpunkt - von der beeindruckenden Königsparade über die traditionsreichen Reiterspiele bis zum festlichen Schützenball. Außerdem wird live zum Fahnenschwenken geschaltet und die Frage geklärt, wie eigentlich die großen Blumengestecke der Hönesse hergestellt werden. Eines der beteiligten Musikcorps wird eine Kostprobe seines musikalischen Könnens geben. Und auch für Ausschnitte aus den verschiedenen Umzügen findet sich Platz in der Sendung. Moderatorin Désirée Rösch wird sich live von der großen Festwiese auf dem Landesgartenschau-Gelände melden, Reporterin Christina von Below berichtet direkt von den spannendsten Orten des Geschehens. Redaktion der Sendung hat Marvin Hoffmann.Die Sendung wird im Anschluss auch in der ARD Mediathek zu finden sein. Darüber hinaus berichtet das WDR Fernsehen bereits jetzt und über das gesamte Wochenende hinweg aus Neuss in der Lokalzeit aus Düsseldorf am Samstag, in WDR aktuell am Samstag und Sonntag sowie in der Aktuellen Stunde, ebenfalls am Samstag und Sonntag. Außerdem bietet der WDR ein umfangreiches digitales Angebot rund um das Schützenfest auf wdr.de. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: https://www1.wdr.de/nrw/niederrhein/rhein-kreis-neuss/buerger-schuetzenfest-neuss-infos-faq-100.htmlÜber "Lokalzeit live""Lokalzeit live" ist eine regionale Live-Sendung des WDR, die direkt von einem besonderen Ereignis berichtet, das eine Strahlkraft für ganz NRW hat. Im Mittelpunkt stehen die Menschen vor Ort, aktuelle Entwicklungen und persönliche Geschichten, die unmittelbar und authentisch erzählt werden. Das Format verbindet Live-Berichterstattung, Gespräche, Reportagen und Eindrücke aus der Region.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6341443