ELODIE POUX GEWINNT DEN WORLD COMEDY AWARD UND JESSÉ WIRD ZUR ENTDECKUNG DES JAHRES GEKRÖNT

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Von Just for Laughs anerkannt zu werden, kann ein entscheidender Meilenstein in der Karriere sein, der den Platz eines Komikers in der Branche festigt oder seiner Karriere neuen Schwung verleiht. Nach Abschluss der Festivals in Montreal und Quebec gab Just for Laughs heute die Preisträger der Auszeichnungen für das Jahr 2026 bekannt sieben Auszeichnungen, mit denen die Künstler gewürdigt werden, die in diesem Jahr durch ihr großes Talent, die Qualität ihrer Arbeit und die Originalität ihres künstlerischen Ansatzes besonders beeindruckt haben.

Seit mehr als vier Jahrzehnten trägt Just for Laughs dazu bei, Generationen von Comedians aus aller Welt zu entdecken und zu präsentieren. Eine dieser Auszeichnungen zu erhalten bedeutet, Teil dieses Vermächtnisses zu werden und Anerkennung zu erlangen, die als echtes Sprungbrett dienen kann: für die einen eine Krönung ihrer Karriere, für andere eine Offenbarung und manchmal der Beginn eines ganz neuen Kapitels.

"Mit seinen Auszeichnungen würdigt Just for Laughs Künstler, Schöpfer und Wegbereiter, die die Zukunft der Comedy prägen. Diese Ehrungen würdigen das Talent, den Mut und den Einfluss derjenigen, die dazu beitragen, die Comedy zu einer universellen Sprache zu machen, die Kulturen einander näherbringt, Brücken zwischen Gemeinschaften schlägt und die ganze Welt zum Lachen bringt", erklärt Sylvain Parent-Bédard, President und CEO von Just for Laughs.

"Ein Just for Laughs-Preis ist mehr als nur eine Trophäe: Er ist eine Möglichkeit, einem Künstler zu vermitteln, dass seine Arbeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie eine solche Anerkennung dazu beitragen kann, ein neues Talent ins Rampenlicht zu rücken, einen künstlerischen Ansatz zu bestätigen oder einer Karriere neuen Schwung zu verleihen. Auch in diesem Jahr wollten wir wieder jene Künstler und Schöpfer würdigen, die uns durch die Stärke ihres kreativen Ansatzes, ihr Engagement und die Qualität ihrer Arbeit beeindruckt haben. Wir sind sehr stolz darauf, ihre Arbeit ins Rampenlicht zu rücken und vor allem zu sehen, wie sie ihren Weg mit dieser Auszeichnung im Rücken fortsetzen", betont Josée Charland, Vice-President und Leiterin der Abteilung für Programmgestaltung und Talentförderung bei Just for Laughs.

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