Gerresheimer (GXI) hat vorläufige Zahlen für Q1 2026 vorgelegt. Auf den ersten Blick zeigen die Kennzahlen ein moderates Umsatzwachstum auf EUR 524 Mio. (+1 % ggü. Vorjahr) sowie einen deutlich verbesserten Free Cashflow von EUR -32 Mio. nach EUR -141 Mio. im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA sank jedoch von EUR 81 Mio. auf EUR 66 Mio. und verfehlte den Konsens deutlich um rund 20 %. Insgesamt bleibt die Visibilität gering. Die Veräußerungen von Centor und PPP reduzieren das Bilanzrisiko zwar erheblich, doch das Fehlen von Pro-forma-Ergebniskennzahlen sowie Angaben zu den Nettoerlösen verhindert weiterhin eine belastbare Bewertung. Auf Basis unserer überschlägigen Sum-of-the-Parts-Bewertung (SOTP) erhöhen wir unser Kursziel aufgrund der geringeren Verschuldung dennoch auf EUR 20,00. Wir bestätigen jedoch unsere SELL-Empfehlung, da der aktuelle Aktienkurs bereits eine deutlich sauberere Erholung einpreist, als es die vorliegenden Daten rechtfertigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag
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