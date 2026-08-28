Die Kursentwicklung der Ballard Power-Aktie trieb Anlegern zuletzt die Tränen in die Augen. In den letzten drei Monaten ist der Kurs des kanadischen Brennstoffzellenherstellers um über 60% eingebrochen und alle Kursgewinne der drei Vormonate haben sich wieder in Luft aufgelöst. Warum ist die Ballard Power-Aktie so stark eingebrochen und können Anleger hier ein tolles Schnäppchen machen? Zwei Gründe für den Absturz Für den dramatischen Kurseinbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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