Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat sich via X zu Wort gemeldet und einen Satz in die Welt gesetzt, der diplomatisch viel bedeuten kann. "Es ist nicht unmöglich, die Diplomatie wieder auf Kurs zu bringen", schrieb er, und fügte hinzu, dass Druck schlicht nicht funktioniere. Die USA müssten Vertrauen aufbauen, respektvoll sprechen und ihre Verpflichtungen einhalten, so Araghtschi. Diplomatische Bewegung aus der Region Rund ein halbes Jahr nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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