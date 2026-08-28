Es ist zum Verzweifeln mit der Circus-Aktie. Das Unternehmen bekräftigt seine Jahresziele beim Rollout, gleichzeitig bewegt sich die Aktie jedoch weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Am Freitag notiert sie aktuell bei 2,90 €. Damit konnte sie sich zwar deutlich von ihrem Tief bei rund 1,70 € erholen. Dennoch stellt sich die Frage: Wie stabil ist die Kurserholung? Rückenwind durch die Hauptversammlung Die vertretenen Aktionäre stimmten auf der Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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