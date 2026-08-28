Die Deutsche Telekom-Aktie musste gestern deutlich Federn lassen und gehörte mit einem Minus von rund -3% zu den schwächeren DAX-Werten. Damit ist der nächste Ausbruchsversuch erstmal gescheitert. Im Chart kommt es jetzt darauf an, ob die Unterstützung bei rund 27,70 € erneut hält. Abstufung sorgt für neuen Verkaufsdruck Auslöser für die Schwäche war unter anderem eine neue Einschätzung von Kepler Cheuvreux. Das Analysehaus hat die Deutsche Telekom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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