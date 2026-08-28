In den letzten Wochen wurde der Kurs der PayPal-Aktie stark von Übernahmespekulationen geprägt. Doch dieser Traum ist zum Wochenschluss geplatzt. Advent und Stripe haben ihren Plan, den Zahlungsdienstleister zu übernehmen, offenbar aufgegeben. Die PayPal-Aktie reagiert mit einem dramatischen Einbruch von fast -15%. Sollten Anleger diese Gelegenheit zum Einstieg nutzen oder besser die Finger von der PayPal-Aktie lassen? Die Kaufinteressenten ziehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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