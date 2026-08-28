CrowdStrike hat mit den neuen Quartalszahlen ordentlich abgeliefert. Vor allem das starke Neugeschäft und die höhere Prognose kamen gut an und ließen die Aktie gestern um mehr als +20% steigen. CrowdStrike liefert deutlich mehr Neugeschäft Im letzten Quartal setzte CrowdStrike 1,47 Milliarden US$ um und damit 26% mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit rund 1,44 Milliarden US$ gerechnet. Der wiederkehrende Jahresumsatz, kurz ARR, stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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