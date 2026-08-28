Seit rund vier Jahren befindet sich die Aktie des Finanz-IT-Dienstleisters GFT Technologies (siehe Tageschart unten) in einem Abwärtstrend. Noch im Februar tauchte das Papier bis auf 14 Euro ab. Inzwischen hat eine mächtige Erholung auf gut 24 Euro stattgefunden. Auf diesem Niveau verläuft die langfristige Abwärtstrendgerade. Kann diese nun geknackt werden? Ein Deal mit der Deutschen Bank [über die Deutsche Bank hat Plusvisionen zuletzt HIER berichtet] ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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