Berlin (ots) -Sommermonate stellen Blutversorgung vor besondere Herausforderungen.Blut wird täglich für die medizinische Versorgung benötigt. Gleichzeitig können die Bestände insbesondere in den Sommermonaten schnell zurückgehen. Urlaubszeit und hohe Temperaturen wirken sich ungünstig auf die Bereitschaft zur Blutspende aus, während der Bedarf an Blutpräparaten in den Kliniken fortbesteht, an einem Tag werden ca. 15.000 Spenden verbraucht. Da Blutskonserven nur begrenzt haltbar sind, lässt sich die Versorgung nicht langfristig aus Vorräten sicherstellen. Regelmäßige Spenden sind daher entscheidend für eine stabile Versorgung.Dabei geht es nicht nur um die unmittelbare Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Blutpräparaten. Auch Blutplasma ist für die Gesundheitsversorgung von zentraler Bedeutung: Es dient als Ausgangsstoff für die Herstellung zahlreicher Arzneimittel. Dazu gehören unter anderem Immunglobuline und Präparate mit Gerinnungsfaktoren. Für Patientinnen und Patienten mit bestimmten Immundefekten oder Gerinnungsstörungen sind diese Arzneimittel teils lebensnotwendig."Blut und Plasma sind wichtige Ressourcen für die medizinische Versorgung. Anders als viele Arzneimittel lässt sich Blut nicht industriell herstellen. Was in der medizinischen Versorgung benötigt wird, kann nur durch Blutspenden bereitgestellt werden. Bei Blutpräparaten geht es um eine unmittelbare Versorgung, bei Plasma zusätzlich um einen zentralen Ausgangsstoff für die Herstellung von Arzneimitteln. Beides setzt voraus, dass ausreichend Spenden zur Verfügung stehen", sagt Dorothee Brakmann von Pharma Deutschland.Die Gewinnung von Plasma und die Herstellung plasmabasierter Arzneimittel kann zudem nicht kurzfristig erfolgen. Zwischen der Plasmaspende und dem fertigen Arzneimittel liegen zahlreiche komplexe Verarbeitungsschritte und ein entsprechend langer Produktionszeitraum, der mehrere Monate dauern kann. Eine kontinuierliche Versorgung mit Plasma ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für eine verlässliche Arzneimittelversorgung.Pharma Deutschland unterstützt daher die kontinuierliche Aufmerksamkeit für Blut- und Plasmaspenden. Gerade in Zeiten, in denen die Spendenbereitschaft saisonbedingt zurückgehen kann, ist es wichtig, die Versorgung mit Blut und Plasma stabil zu halten._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6341500