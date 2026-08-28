BERLIN (ots) -Wavytalk (https://wavytalk.com/en-eu/pages/ifa-2026?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifawarmup), die Beauty-Tech-Marke, die dazu ermutigt, sich jeden Tag neu individuell auszuprobieren - kreativ, selbstbewusst und frei im eigenen Styling, präsentiert auf der IFA 2026 vom 4. bis 8. September auf dem Gelände der Messe Berlin seine neueste Haarstyling-Innovation: die Dampf-Thermobürste SteamLift Pro.Der Steamlift Pro wurde entwickelt, um glatte, glänzende und voluminöse Blowouts zu Hause einfacher zu machen. Dafür kombiniert er Wavytalks proprietäre STEAMIQ Technologie mit einer speziell entwickelten Kammstruktur und individuell einstellbaren Temperaturstufen. Das Ergebnis ist ein intuitiverer Styling-Ansatz, der dabei hilft, das Haar in nur einem Durchgang mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu glätten und zu formen.Dampf-Styling neu gedacht: der BlowoutDas Herzstück des Steamlift Pro ist die STEAMIQ Technologie, die ultrafeinen Dampf freisetzt und dem Haar während des Stylings kontrolliert Feuchtigkeit zuführt. Der leichte Dampf hilft dabei, das Haar geschmeidiger zu machen, ohne es nass zu hinterlassen. Gleichzeitig unterstützt die Negativ-Ionen-Technologie dabei, die Haaroberfläche zu glätten, statische Aufladung zu reduzieren und Frizz länger unter Kontrolle zu halten - selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit.Laut internen Tests von Wavytalk sorgt der Steamlift Pro für eine 44 % bessere Feuchtigkeitsspeicherung und 6,8-mal mehr Glanz und lässt das Haar nach dem Styling glatter, gesünder und gepflegter aussehen.*Zu den wichtigsten Produktmerkmalen gehören:- Pflege mit ultrafeinem Dampf: Die STEAMIQ Technologie versorgt das Haar während des Stylings mit leichter Feuchtigkeit, um es seidig weich zu machen und glattere, glänzendere Ergebnisse zu unterstützen.- Glättung in nur einem Durchgang: Eine dreifache Zahnstruktur kombiniert 3D-Kammzähne, zweireihige Kämme und DuPont-Borsten, um das Haar zu entwirren, zu bändigen und mit weniger Ziepen zu glätten.- Geschmeidiges, glänzendes Volumen: Der 1,6-Zoll-Bürstenkörper wurde entwickelt, um sanfte Schwünge, Volumen am Ansatz und gepflegte Blowouts zu kreieren und eignet sich besonders für längeres Haar.- Langanhaltende Frizz-Kontrolle: Negative Ionen helfen dabei, statische Aufladung zu reduzieren und die Haaroberfläche zu glätten. Gleichzeitig trägt die kontrollierte Feuchtigkeitszufuhr dazu bei, die Aufnahme überschüssiger Luftfeuchtigkeit durch das Haar zu reduzieren.- Individuell anpassbares Styling: Die einstellbaren Temperaturstufen eignen sich für Haartypen von 1A bis 4A. Besonders geeignet ist der Steamlift Pro für trockenes, frizziges oder coloriertes Haar.- Für eine einfache tägliche Anwendung entwickelt: Eine Anti-Verbrennungs-Spitze, eine automatische Einstellungssperre nach fünf Sekunden, ein Wassertank für eine komplette Styling-Session sowie eine weltweite Spannungsunterstützung von 100-240 V ermöglichen eine komfortable Anwendung zu Hause und auf Reisen."Dampf hat das Potenzial, tägliches Hitzestyling durchdachter, angenehmer und eaektiver zu machen," sagt Hugh Zou, CEO von Wavytalk. "Beim Steamlift Pro haben wir uns auf die Momente konzentriert, die für Verbraucherinnen und Verbraucher am wichtigsten sind: leichter formbares Styling, weniger Ziepen, langanhaltende Frizz-Kontrolle und ein gepflegter Blowout ohne komplizierte Routine. Die IFA bietet uns die ideale Bühne, um einem globalen Publikum das nächste Kapitel der Dampf-Styling-Innovationen von Wavytalk zu präsentieren."Wavytalk erweitert seine Steam-SerieDer Steamlift Pro erweitert Wavytalks wachsendes Portfolio an dampfbasierten Styling-Tools und ergänzt die Dampf-Glättbürste Steambrush Pro (https://wavytalk.com/en-eu/products/ionic-steam-straightening-brush?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifawarmup) sowie den Dampf-Haarglätter Steam Sesh (https://wavytalk.com/en-eu/products/steam-sesh-hair-straightener?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifawarmup).Gemeinsam spiegelt die Produktserie Wavytalks Ansatz für Beauty-Technologie wider: professionelle Performance kombiniert mit intuitivem Design und Erkenntnissen aus der globalen Community. Während der Steamline Pro auf natürlich glatte Ergebnisse ausgerichtet ist und Steam Sesh vielseitiges Glätten und Formen ermöglicht, bringt der Steamlift Pro die Dampftechnologie in die Blowout-Kategorie - für mehr Volumen, weiche Wellen und ein glänzendes Finish.Wavytalk auf der IFA 2026 erlebenBesucherinnen und Besucher der IFA 2026 können den Steamlift Pro sowie die neuesten Beauty-Tech-Innovationen von Wavytalk in Halle 15, Stand 127 selbst erleben. Während der gesamten Messe werden Produktdemonstrationen sowie Möglichkeiten für Medieninterviews angeboten.Weitere Informationen zur IFA finden Sie auf der Wavytalk-Website (https://wavytalk.com/en-eu?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifawarmup).Über WavytalkWavytalk (https://wavytalk.com/en-eu/pages/ifa-2026)ist eine Beauty-Tech-Marke, die dazu ermutigt, sich jeden Tag neu auszuprobieren - kreativ, selbstbewusst und frei im eigenen Styling.Mit einem Community-basierten Innovationsansatz entwickelt Wavytalk zugängliche, leistungsstarke Beauty-Tools für unterschiedliche Haartypen, Haarstrukturen und Styling-Ziele.Mit mehr als 7 Millionen Kundinnen und Kunden weltweit baut Wavytalk eine globale Community auf, die alltägliches Haarstyling zu müheloser Selbstentfaltung macht.Vom smarten Produktdesign bis hin zum Austausch innerhalb der Community definiert die Marke neu, was Beauty-Tools leisten können und wie sie sich in den Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher integrieren.*Basierend auf internen Tests von Wavytalk. Die Ergebnisse können je nach Haartyp, Haarzustand und Styling-Routine variieren.Pressekontakt:Holiday Luo+86 13534476331holiday@wavytalk.comOriginal-Content von: Harvest Innovation Technology Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182801/6341511