JP Morgan Chase - JPM: Kommt der Ausbruch aus der Seitwärtsrange!

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Anspruchsvolle Bewertung bei JP Morgan Chase (JPM). Breite Kundenbasis, starke Marktstellung und wachsendes Asset- & Wealth-Management sprechen für weiteres Potenzial

JP Morgan Chase (JPM) - US46625H1005

Rückblick: Nach einer Seitwärtsphase zwischen 285 bis 315 USD setzte ab Juni eine dynamische Aufwärtsbewegung bei der JP-Morgan-Aktie ein, die bis auf rund 365 USD kletterte. Größere Kurslücken sind im dargestellten Zeitraum nicht erkennbar, während der Kurs seit Juni überwiegend oberhalb des 20er-EMA und 50er-EMA verläuft und beide Durchschnitte inzwischen klar aufwärts zeigen. Nach dem jüngsten Hoch konsolidiert JPM zwischen etwa 350 und 360 USD und formiert damit das dargestellte Breakout-Setup.

JPM-Aktie: Chart vom 27.08.2026, Kürzel: JPM Kurs: 354.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Anstieg über 360 USD wäre als Kaufsignal zu interpretieren. Gelingt der Breakout nachhaltig, würde JPM die jüngste Konsolidierung nach oben auflösen und könnte zunächst das Hoch bei rund 365 USD überwinden. Darüber eröffnet sich entsprechend dem Chart Potenzial bis etwa 375 USD, wobei der 20er-EMA als dynamische Unterstützung für die Fortsetzung des Aufwärtstrends dienen sollte.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt JPM nachhaltig unter die Unterstützung bei rund 350 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert und ein Rücklauf in Richtung des 50er-EMA bei aktuell etwa 345 USD wahrscheinlich. Ein Bruch dieses gleitenden Durchschnitts würde die kurzfristige Aufwärtsdynamik deutlich schwächen und könnte anschließend eine Korrektur in Richtung 335 bis 340 USD auslösen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 350 USD setzen, während ein nachhaltiger Bruch des 50er-EMA das bullische Szenario deutlich eintrüben würde.

Meinung

JPMorgan Chase & Co. zählt zu den größten Finanzkonzernen der Welt und geht in seiner heutigen Form auf die Fusion von J.P. Morgan und Chase Manhattan im Jahr 2000 zurück, wobei die Unternehmensgeschichte bis zur Gründung der Manhattan Company im Jahr 1799 zurückreicht. Das Geschäftsportfolio umfasst Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking, Zahlungsverkehr sowie Asset- und Wealth-Management. Im zweiten Quartal 2026 überzeugte das New Yorker Bankhaus mit einem Anstieg der bereinigten Erträge um 14.8 Prozent und einem Plus beim bereinigten Gewinn je Aktie von 23.7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelten sich das Investmentbanking und die Aktienkapitalmärkte, während auch das Kartengeschäft weiter an Dynamik gewann. Die starke operative Entwicklung veranlasste zu einer Anhebung des fairen Werts auf 320 USD je Aktie. Gleichzeitig bleibt die Bewertung anspruchsvoll, da die Aktie bereits deutlich über früheren fairen Wertschätzungen notiert und damit viel Wachstum vorweggenommen wird. Langfristig sprechen die breite Kundenbasis, die starke Marktstellung und das wachsende Asset- und Wealth-Management für weiteres Potenzial: Das verwaltete Vermögen lag zuletzt bei mehr als 4 Billionen USD. Da der Chart auch keinerlei Schwächesignale zeigt, kommen wir an einer bullischen Einschätzung nicht vorbei.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 941.88 Milliarden USD

Meine Meinung zu JP Morgan Chase ist bullisch.

Quellennachweis: https://global.morningstar.com/de/aktien/jpmorgan-chase-bertrifft-die-extrem-hohen-erwartungen-mhelos

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Autor: Thomas Canali

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