Hamburg (ots) -Bezirk Hamburg-Nord genehmigt Bau von 127 Wohnungen an der Barmbeker StraßeAuf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Dello in der Barmbeker Straße 35-37 in Winterhude entsteht ein neues Wohnquartier mit 127 Wohnungen. Innerhalb von nur sieben Monaten hat der Bezirk Hamburg-Nord den Bauherren Sparda-Bank Hamburg eG und Köhler & von Bargen Unternehmensgruppe die Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt."Dies ist der engagierten Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem Projektteam unseres Joint Ventures und der konstruktiven Unterstützung durch die Bezirkspolitik zu verdanken", sagt Kalle Stubbe, geschäftsführender Gesellschafter der Köhler & von Bargen Unternehmensgruppe.Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg: "Mit der erteilten Baugenehmigung können wir nun die Realisierung des Projekts starten. Gemeinsam mit Köhler & von Bargen und Sparda Immobilien engagieren wir uns für die Schaffung von neuem Wohnraum in Hamburg und freuen uns darauf, in der Barmbeker Straße in zentraler Lage dieses wichtige Bauvorhaben umzusetzen."Auf dem rund 4.180 Quadratmeter großen Grundstück an der künftigen U5-Trasse sollen drei Gebäude mit jeweils vier Obergeschossen sowie zwei Gewerbeeinheiten entstehen, dazu mehr als 56 Stellplätze in einer Tiefgarage. Entworfen wurde das Quartier vom Hamburger Büro Coido Architects mit hellen Klinkerfassaden. Geplant sind Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit Balkon, Terrasse oder Dachterrasse. Alle Wohnungen sollen barrierefrei zugänglich und aus der Tiefgarage direkt per Aufzug erreichbar sein.Derzeit wird auf dem Grundstück das frühere Autohaus abgerissen. Im Anschluss beginnen die Bauarbeiten, die rund zwei Jahre in Anspruch nehmen werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2028 geplant.Der Vertrieb der geplanten Eigentumswohnungen erfolgt über die Sparda Immobilien GmbH. Interessierte können sich bereits jetzt auf der Website www.spardaimmobilien.de vormerken lassen.Über die Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro, rund 270.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 208.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Initiativen. Im Jahr 2025 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.Über Sparda ImmobilienSparda Immobilien ist die Makler-Tochter der Sparda-Bank Hamburg. Das 1993 gegründete Unternehmen ist in Hamburg und Norddeutschland an vielen Standorten vertreten und begleitet Kundinnen und Kunden kompetent beim Kauf und Verkauf sowie bei der Bewertung von Wohnimmobilien. Neben der Vermittlung von Bestandsimmobilien engagiert sich Sparda Immobilien auch bei der Entwicklung und Vermarktung von Neubauprojekten. Im Mai 2026 wurde Sparda Immobilien vom Deutschen Innovationsinstitut diind als "Top-Makler" ausgezeichnet.Über die Köhler & von Bargen UnternehmensgruppeDie Köhler & von Bargen Unternehmensgruppe erwirbt, entwickelt und realisiert zukunftsfähige Wohnungs- und Gewerbebauprojekte in Hamburg und der Metropolregion. Mit Weitblick, Leidenschaft und Kompetenz in allen Geschäftsbereichen der Immobilienwirtschaft: Planung und Realisierung von Neubauvorhaben, Neuorganisation und Restrukturierung von Gebäuden und Grundstücksarealen, Begleitung von Bebauungsplanverfahren, Bewirtschaftung des eigenen Bestands - mit rund 2.000 Wohneinheiten und rund 500 Gewerbeeinheiten.Pressekontakt:Köhler & von Bargen Unternehmensgruppe:Onken + PartnerMatthias OnkenTel. +49 151 54 327 287mo@onken-partner.deSparda-Bank Hamburg eGAxel KrohnGeneralbevollmächtigter / PressesprecherTel. +49 40 550055-1513axel.krohn@sparda-bank-hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17908/6341521