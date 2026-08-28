Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika haben am 15. August 2026 eine 20-jährige Treasury-Anleihe (ISIN US912810UXXX/ WKN A4EZR8) mit Nominalvolumen von 18,06 Milliarden US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 5,125 Prozent. Fällig werde die Anleihe am 15. August 2046. Der Kupon werde halbjährlich gezahlt. Die nächste Auszahlung sei am 15. Februar 2027 vorgesehen. Zum Kurs von 99,49 Prozent (27. August 2026) ergebe sich eine Rendite auf Verfall von 5,17 Prozent. Die Mindestanlage betrage 100 US-Dollar. Die Ratingagenturen Standard & Poor's und Fitch hätten für die USA ein Rating von AA+ vergeben, Moody's das Rating Aa1. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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