Bitcoin notiert heute bei 79.700 US$ und hat in den vergangenen 24 Stunden rund 1 Prozent zugelegt. Auf Wochensicht steht sogar ein Plus von mehr als 6 Prozent zu Buche. Doch der eigentliche Fokus des Tages liegt woanders. Kevin Warsh am Rednerpult Beim Symposium in Jackson Hole spricht heute Kevin Warsh, und die gesamte Finanzwelt schaut zu. Die Lage ist heikel. Nvidia hat in dieser Woche außerordentlich starke Zahlen vorgelegt, was Warsh kaum Spielraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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