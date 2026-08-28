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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - Startet die Herbstrally bereits im Spätsommer?

Die befürchteten Enttäuschungen bei den Quartalszahlen sind bislang ausgeblieben. Dadurch konnte der DAX auch in der saisonal eher schwachen Phase zulegen.

Sollten sich zudem die Energiepreise weiter entspannen, könnte dies den Aktienmärkten zusätzlichen Auftrieb geben. Im Webinar analysieren die Experten der TradingGruppe 2.0, Ingmar Königshofen und Stephan Feuerstein, die aktuellen Entwicklungen und werfen einen Blick auf die möglichen nächsten Schritte der Märkte.

Im Webinar erwarten Sie:

Analyse zur weiteren Entwicklung des DAX und der Aktienmärkte

Einordnung möglicher Impulse durch die Energiepreisentwicklung

Fokus auf ausgewählte Rohstoffe

Antworten auf Ihre Fragen im Live-Webinar

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten