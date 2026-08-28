Circus SE diese Woche mehrfach im Fokus - zuerst baut man das Führungsgremium aus und heute kündigt man das Nachfüllsystem "Circus Pods" für Versorgungsroboter an. Niemand kann dem Unternehmen fehlende Kreativität oder Langsamkeit bei neuen Produkten und deren Einführung unterstellen. Bei der Circus SE verdichten sich im August 2026 die Zeichen für den Übergang von der Entwicklungsphase in die kommerzielle Skalierung. Das Unternehmen vermeldete eine Neubesetzung im Aufsichtsrat sowie die Markteinführung seines herstellereigenen Nachfüllsystems für autonome Verpflegungsroboter. Kurz nochmals zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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