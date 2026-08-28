Datum der Anmeldung:
26.08.2026
Aktenzeichen:
B7-63/26
Unternehmen:
DIF Management B.V. (CVC-Gruppe), Amsterdam (NED); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über firstcolo Holding GmbH, Frankfurt a.M.
Produktmärkte:
Colocation-Dienstleistungen, IT-Outsourcing, Managed Hosting Services
26.08.2026
Aktenzeichen:
B7-63/26
Unternehmen:
DIF Management B.V. (CVC-Gruppe), Amsterdam (NED); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über firstcolo Holding GmbH, Frankfurt a.M.
Produktmärkte:
Colocation-Dienstleistungen, IT-Outsourcing, Managed Hosting Services
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