Bad Wimpfen (ots) -Sauberkeit im Bad muss nicht teuer sein. Das bestätigt die Ausgabe 09/2026 von ÖKO-TEST für die Lidl-Eigenmarke W5. Der "W5 Bad-Reiniger Kraft & Glanz Ozeanfrische" (Hersteller: Win Cosmetic) erhält das Gesamturteil "gut" - das beste vergebene Testergebnis im gesamten Testfeld. Er überzeugt die Tester durch seine gut bewerteten Inhaltsstoffe, sein hohes Kalklösevermögen und eine hohe Reinigungsleistung, bei der das Putzen leicht von der Hand geht. Das vegane Produkt mit Ameisen- und Milchsäure gehört mit einem Verkaufspreis von 0,85 Euro für die Ein-Liter-Flasche zu den günstigsten im Test.Geprüfte Qualität zum gewohnt günstigen Preis bieten auch die "Nixe Zarten Heringsfilets in Tomatencreme" von Lidl. Die Heringsfilets der Lidl-Eigenmarke gehören zu den wenigen Produkten mit einer sehr geringen Bisphenol-Belastung. Im beauftragten Labor wurden lediglich Spuren von Bisphenol A und keine weiteren Bisphenole nachgewiesen - ein gutes Ergebnis mit Blick auf den Verbraucherschutz. Der Verkaufspreis liegt bei 1,09 Euro für die 200-Gramm-Dose (Grundpreis: 5,45 Euro/Kilogramm).Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Non-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu attraktiven Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6341605