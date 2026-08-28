Besser hätte das Timing gar nicht sein können. Kurz vor der Präsentation auf den Hamburger Investorentagen (HIT) hat die Beteiligungsgesellschaft Private Assets nicht nur den Halbjahresbericht veröffentlicht. Sondern auch - was noch wesentlich kursrelevanter ist - ein mögliches IPO-Szenario für eine ihrer Töchter skizziert. Konkret geht es um die bereits vor rund vier Jahren von dem US-Konzern Caterpillar übernommenen Kieler Maschinenwerke (damals noch firmierend als ProMachining GmbH) sowie die Pro-Valve GmbH. Beide Unternehmen sowie eine im Frühjahr 2025 erfolgte Ergänzung aus dem Oerlikon-Verbund - wurden jetzt zur Kiel Power Systems SE - kurz: KPS - zusammengefasst und stehen vor einem signifikanten Wachstum....Den vollständigen Artikel lesen ...
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