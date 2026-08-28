HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 12,50 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. "Die Zahlen sind zurück, aber die Berechenbarkeit nicht", schrieb Harald Hof am Freitag in seinem Resümee zu den mit Verzögerung vorgelegten Eckdaten für das erste Quartal. Nach grober Rechnung hob er sein Kursziel aufgrund geringerer Verbindlichkeiten an. Er bleibt allerdings bei seiner Verkaufsempfehlung, da die Aktien bereits eine sauberere Erholung einpreisten als ersichtlich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0LD6E6
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