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IVU und Hellenic Train arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Schienenmobilität in Griechenland



28.08.2026 / 12:43 CET/CEST

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Griechenlands Bahnverkehr setzt auf mehr Effizienz: Hellenic Train stellt zentrale Planungsprozesse für Fahrzeuge und Personal in kurzer Zeit neu auf und nutzt dafür die integrierte Standardlösung IVU.rail der IVU Traffic Technologies AG. Mit dem Projekt digitalisiert die nationale Bahngesellschaft Abläufe, die sie bisher mit Altsystemen und weitgehend manuellen Prozessen gesteuert hat. Hellenic Train betreibt als nationale Bahngesellschaft Griechenlands täglich rund 300 Fahrten. Mit 550 Fahrzeugen und rund 500 Mitarbeitenden im operativen Bereich steuert das Unternehmen einen wesentlichen Teil des Bahnverkehrs im Land. Bislang plante Hellenic Train Personal und Fahrzeuge in getrennten, weitgehend manuellen Abläufen mit verschiedenen Altsystemen. Mit IVU.rail führt das Unternehmen beide Bereiche nun in einem integrierten System zusammen und digitalisiert damit seine Prozesse. Das erleichtert die Arbeit in der Disposition, schafft eine verlässliche Datenbasis und hilft, Personal- und Fahrzeugeinsatz besser aufeinander abzustimmen. Die neue Lösung berücksichtigt neben der Einsatzplanung des Personals auch tarifliche Regeln und bereitet die Lohnabrechnung vor. Zusätzlich sorgen Optimierungsfunktionen für mehr Effizienz in der Planung. Die IVU stellt die Lösung als Software-as-a-Service bereit und hostet sie in der IVU.cloud. Dadurch erhält Hellenic Train eine zentrale Systemumgebung, die den Betrieb vereinfacht und eine schnelle Implementierung unterstützt. "Wir freuen uns, dass sich mit Hellenic Train eine weitere Staatsbahn für IVU.rail entscheidet. Das treibt unsere internationale Expansion weiter voran und stärkt unsere Position als weltweiter Marktführer für die Ressourcenoptimierung im Bahnbereich", sagt Oliver Grzegorski, Geschäftsbereichsleiter Rail bei IVU Traffic Technologies.



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