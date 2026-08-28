London (www.anleihencheck.de) - Ob Kevin Warshs Rede beim jährlichen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der FED geben wird, darf bezweifelt werden, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Langlaufende Staatsanleihen würden unter Druck bleiben - nicht nur in den USA. Auch in Japan könnte die Premierministerin den Anleihemärkten zukünftig mehr Aufmerksamkeit schenken, wobei sie mit deutlich fallenden Zustimmungswerten zu kämpfen habe. Vielleicht sollte sich Sanae Takaichi an der diese Woche verstorbenen Dolly Parton ein Beispiel nehmen und sich einen entspannteren 9-to-5-Lebensstil zu eigen machen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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