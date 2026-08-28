Google hat Gemini Omni optimiert und liefert mit der Version 1.1 Flash 4K-Upscaling, längere Videoreferenzen und günstigere Lightweight Previews. So viel kostet der Modelleinsatz. Die KI-Videoproduktion mit dem Modell Gemini Omni soll jetzt Studioqualität erreichen. Deshalb hat Google die neue Modellversion 1.1 Flash mit diversen Verbesserungen ausgerollt, die Creator, Marketer und Developer jetzt in der Gemini API, Agent Platform API und im Google ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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