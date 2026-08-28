Mainz (ots) -
Woche 36/26
Bitte Programmänderung beachten:
Sonntag, 30.8.
5.00 Die sieben großen Rätsel der Menschheit
Deutschland 2023
Terra X: Sternstunden der Steinzeit entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6341658
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