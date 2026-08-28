Die PassportCard Europe GmbH hat Fabian Engel zum Head of Digital Growth ernannt. Er wird für den Ausbau des digitalen Wachstums, die Lead-Generierung und die Stärkung des Endkundengeschäfts (B2C) verantwortlich sein und will seinen Fokus zudem auf den Einsatz von KI legen. Die PassportCard Europe GmbH hat einen neuen Head of Digital Growth. Zum 15.08.2026 hat Fabian Engel die Position Growth bei dem Anbieter für internationale Auslandskrankenversicherungen übernommen. Er kümmert sich in einer neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact