Der Stellenwert von Influencern als Informationsquelle beim Thema Versicherungen steigt und liegt inzwischen gleichauf mit der Relevanz von klassischen Medien. Dies geht aus der aktuellen KUBUS Privatkundenstudie hervor. Vor allem bei jüngeren Kunden gewinnen Influencer an Einfluss. Influencer und Content Creator sind längst nicht mehr nur auf Bereiche wie Mode, Kosmetik oder Reisen konzentriert. Auch in der Finanzdienstleistungsbranche sind sie aktiv und gewinnen beim Thema Versicherungen an Einfluss. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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