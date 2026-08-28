Der deutsche Leitindex steht zum Wochenfinale vor einem großen Belastungstest. Davon lässt sich der DAX jedoch bislang nicht beirren und bläst im frühen Freitagshandel zur Rekordjagd.Geht eine anspruchsvolle Handelswoche mit einem Paukenschlag zu Ende? Der DAX bastelt zur Stunde zumindest an einem Wochenschluss mit Knalleffekt. Der Index hat im frühen Freitagshandel die Marke von 26.500 Punkten überschritten. Damit ist der Weg in Richtung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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