DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten gestern (27.08.2026) 19 Aktien im Plus, während 21 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Das Ende der Tabelle belegte die Deutsche Telekom Aktie, die mit einem Minus von 2,61 Prozent aus dem Handel ging. Die Commerzbank gab um 1,86 Prozent nach, MTU verbilligte sich um 1,68 Prozent.

- Deutsche Telekom WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kürzel: DTE

?? DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Telekom als DAX Verlierer: Am gestrigen Handelstag erwischte es die Deutsche Telekom Aktie am härtesten. Mit einem kräftigen Minus von 2,61 - rutschte das Papier an das absolute Ende des DAX und führte die Liste der Tagesverlierer an.

Am gestrigen Handelstag erwischte es die am härtesten. Mit einem kräftigen Minus von 2,61 - rutschte das Papier an das absolute Ende des DAX und führte die Liste der Tagesverlierer an. Chartbild bröckelt ab: Der Absturz hat Spuren hinterlassen. Weil der Kurs gleich zwei wichtige Durchschnittslinien (SMA20 und SMA200) nach unten durchbrochen hat, kühlt die Stimmung merklich ab. Bestätigt sich der Trend heute, könnte der Kurs weiter Richtung 27,11 - absacken.

Der Absturz hat Spuren hinterlassen. Weil der Kurs gleich zwei wichtige Durchschnittslinien (SMA20 und SMA200) nach unten durchbrochen hat, kühlt die Stimmung merklich ab. Bestätigt sich der Trend heute, könnte der Kurs weiter Richtung 27,11 - absacken. Auf diese Marken kommt es jetzt an: Damit die Telekom-Aktie wieder durchatmen kann, müsste sie die Lücke bei 28,97 - schnell wieder schließen. Solange das nicht gelingt, schützt vorerst nur die Unterstützung im Bereich von 27,11 - vor weiteren Verlusten.

DAX 40 Verlierer am Donnerstag: Deutsche Telekom unter Druck

Die Telekom-Aktie (DTE) musste gestern per Xetra-Schluss den größten Tagesverlust im Index hinnehmen und wurde damit zum klaren DAX Verlierer.

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Telekom Aktie ist bis Ende Januar in einer Seitwärtsbox verlaufen. Anfang Februar stellte sich verstärktes Kaufinteresse ein, wodurch sich das Wertpapier bis an die 34-EUR-Marke schieben konnte. Dieses Kursniveau wurde von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt, woraufhin die Aktie deutlich nachgab. Eine kleine Entlastungsbewegung Ende April hatte keine Substanz. Der Anteilsschein gab weiter nach und formierte Ende Juli ein Jahrestief bei 23,54 EUR.

Von dieser Marke aus erholte sich die Aktie wieder aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 28,62 EUR). Im Chart ist deutlich zu erkennen, dass der Anteilsschein nach Erreichen dieser Durchschnittslinie Schwierigkeiten hatte, sich nachhaltig nach oben abzusetzen....

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