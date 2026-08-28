DAX Gewinner am Donnerstag: SAP Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten am 27.08.2026 19 Aktien im Plus, während 21 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner wurde dabei deutlich von der SAP Aktie angeführt, die sich um 4,86 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Volkswagen VZ (+3,86 Prozent) und Infineon (+3,69 Prozent).

- SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die SAP Aktie war am 27.08.2026 mit einem Plus von 4,86 - der stärkste DAX Gewinner und schüttelte damit den Dämpfer des Vortages direkt wieder ab.

Die war am 27.08.2026 mit einem Plus von 4,86 - der stärkste und schüttelte damit den Dämpfer des Vortages direkt wieder ab. Bullisches Chartbild: Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart ist die Trend-Prognose weiterhin bullisch, gestützt durch die Etablierung über den wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50 und SMA200).

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart ist die Trend-Prognose weiterhin bullisch, gestützt durch die Etablierung über den wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50 und SMA200). Nächstes Kursziel: Hält die Aufwärtsbewegung an, liegt das primäre Ziel im Schließen des offenen Gaps bei 196,00 EUR, mit Potenzial für Folgeziele bei 203,00 EUR und 219,00 EUR.

DAX Gewinner am Donnerstag: SAP Aktie mit deutlichem Tagesgewinn

Die SAP Aktie sicherte sich gestern per Xetra-Schluss mit einem Plus von 4,86 Prozent den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern. Am Vortag hatte der Anteilsschein noch die Liste der Tagesverlierer angeführt.

Chartcheck: Tageschart der SAP Aktie weiter bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Erst Ende November gelang der SAP Aktie eine Bodenbildung. Der Anteilsschein konsolidierte den Rücksetzer bis Jahresanfang, lief noch einmal über die SMA50 (aktuell bei 154,96 EUR) an und setzte von dort aus weiter zurück. Die Entlastungsbewegung Ende Februar erreichte die SMA20 (aktuell bei 178,37 EUR), woraufhin sich die Schwäche fortsetzte....

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