GTA 6 sorgt nicht nur für Vorfreude bei Gamer:innen. Auch Cyberkriminelle bedienen sich des Hypes. Sie stellen vermeintliche Demos des Rockstar-Spiels ins Netz. Was du wirklich bekommst, wenn du die angebliche Testversion von GTA 6 herunterlädst. Rockstar Games hat bei Grand Theft Auto 6 endlich die Karten auf den Tisch gelegt. Über Netflix und später auch auf Youtube gab es eine knappe halbe Stunde Gameplay-Material aus dem Open-World-Spiel zu sehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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