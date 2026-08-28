Berlin (ots) -Die Herausforderermarke präsentiert autonome, motorisierte und vollständig mechanische Reinigungsgeräte, die auf einem grundlegend neuen Ansatz für die Reinigung harter Oberflächen basieren.Seit Jahrhunderten dominiert der Staubsauger die Reinigung harter Böden. Heute läutet Hizero das Ende dieser Ära ein.Auf der IFA 2026 präsentiert die Herausforderermarke ein vollständiges Portfolio an No-Suction-Reinigungsgeräten für harte Oberflächen, die ohne herkömmliche Saugtechnik, Saugmotoren oder Hochgeschwindigkeits-Luftstrom auskommen.Statt Staubsauger immer leistungsstärker zu machen, verfolgt Hizero den entgegengesetzten Ansatz: Das Unternehmen verzichtet vollständig auf den Staubsauger.Die patentierte No Suction Technology (https://www.hizero.com/no-suction-technology/) des Unternehmens ersetzt die herkömmliche Reinigung mittels Luftstrom durch bionische Materialien, direkten Oberflächenkontakt, Wasseraufnahme und mechanische Abfalltrennung.Auf der IFA zeigt Hizero mit zwei neuen Produkten, wie weit sich dieses Konzept weiterentwickeln lässt: GLIDE (https://youtu.be/Cxq2qfbl1xM?si=Y1xnfxjy4Lo83jlC), einem No-Suction-Roboterreiniger, und EAZY (https://youtu.be/3SVjDNzMXjs?si=fnOTmFvaFKpcgpYB), einem vollständig mechanischen Reinigungsgerät, das weder Akku noch Ladevorgang oder Elektromotor benötigt.Gemeinsam mit den bestehenden Reinigungsprodukten von Hizero für harte Oberflächen stehen sie für das Ziel des Unternehmens, No-Suction als neue Reinigungskategorie zu etablieren.Das Staubsaugerzeitalter geht zu EndeÜber Generationen hinweg blieb das Grundprinzip der Bodenreinigung unverändert: Schmutz wird durch Saugkraft aufgenommen, transportiert und gesammelt.Auch heutige Nass-Trocken-Reiniger basieren weiterhin auf diesem Prinzip und kombinieren einen leistungsstarken Motor, einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom sowie ein Walzen- oder Wischsystem.Hizero stellt diese Grundannahme infrage.Der No-Suction-Ansatz basiert auf einer einfachen Idee: Harte Oberflächen lassen sich auch ohne Staubsauger reinigen.Das Herzstück des Systems ist die von Hizero entwickelte bionische Polymer-Multi-Roller-Walze. Statt Schmutz durch Saugkraft von der Oberfläche aufzunehmen, steht die Walze in direktem Kontakt mit dem Boden, nimmt feste Verschmutzungen auf und absorbiert gleichzeitig Flüssigkeiten.Während des Betriebs wird die Walze kontinuierlich mit sauberem Wasser gereinigt. Ein integrierter Abstreifer entfernt das Schmutzwasser, während das Reinigungssystem unterschiedliche Abfallarten voneinander trennt.Das Ergebnis ist ein grundlegend anderes Reinigungskonzept:Keine Saugkraft.Ken Saugmotor.Kein herkömmlicher Abluftstrom.Stattdessen setzt Hizero auf Materialwissenschaft und Mechanik, um die Aufgaben zu übernehmen, die traditionell ein Saugmotor erfüllt.No-Suction wird autonom: GLIDEDer Hizero GLIDE bringt die No-Suction-Technologie in die robotergestützte Bodenreinigung.GLIDE kombiniert appgesteuerte Navigation mit Hizero No Suction Technology und reinigt Hartböden ohne herkömmliche Saugtechnik.Seine Polymer-Multi-Roller-Walze nimmt trockene Verschmutzungen auf und absorbiert Flüssigkeiten, während sie im Betrieb kontinuierlich gespült wird.GLIDE verfügt zudem über Triple Auto Waste Separation, ein System, das feste Verschmutzungen, Flüssigkeiten und Haare im Gerät voneinander trennt.Damit beschränkt sich der Reinigungsvorgang nicht darauf, Schmutz lediglich in einen Behälter zu befördern. Das Gerät trennt und verarbeitet während der Reinigung unterschiedliche Abfallströme.Für Verbraucher bietet GLIDE Hartbodenreinigung per Fingertipp auf dem Smartphone.Für die Haushaltsgerätebranche ist seine Bedeutung jedoch grundlegender:GLIDE ist ein Reinigungsroboter, der Staubsaugen überflüssig macht.No-Suction ohne Strom: EAZYAm anderen Ende des Technologiespektrums steht der Hizero EAZY. Er zeigt, dass No-Suction-Reinigung nicht zwangsläufig Technologie benötigt.EAZY funktioniert ohne Akku, Ladesystem oder Elektromotor.Eine einfache Vor- und Rückwärtsbewegung treibt den Reinigungsvorgang an. Über einen Druckhebel wird sauberes Wasser auf die Polymerwalze gegeben, die beim Gleiten über die Oberfläche Schmutz aufnimmt und Flüssigkeiten absorbiert.Der interne Mechanismus trennt feste Verschmutzungen vom Schmutzwasser.EAZY wurde entwickelt, um harte Oberflächen in einem einzigen kontinuierlichen Arbeitsgang zu kehren, zu waschen und zu wischen.Kein Motor, der aufgeladen werden muss.Kein Akku, der ersetzt werden muss.Kein Staubsauger, der Strom benötigt.Nur mechanische Reinigung.Das Ergebnis ist ein bemerkenswert einfacher Ansatz für Einsatzbereiche von Küchen, Terrassen und Privathaushalten bis hin zu gewerblichen Umgebungen.Eine Technologie. Ein wachsendes No-Suction-Ökosystem.GLIDE und EAZY sind keine isolierten Experimente. Das Portfolio des Unternehmens umfasst inzwischen autonome Bodenpflege, motorisierte Reinigung harter Oberflächen, Handgeräte und vollständig mechanische Reinigung.Die bionische Technologie (https://www.hizero.com/multi-roller/) von Hizero wurde zudem für Anwendungen über die Bodenreinigung hinaus weiterentwickelt, darunter Arbeitsplatten, Fenster, Spiegel und andere harte Oberflächen - mit Einsatzmöglichkeiten in Privathaushalten, im Gastgewerbe und in gewerblichen Bereichen.Statt um den leistungsstärksten Staubsauger zu konkurrieren, fordert Hizero die Branche dazu auf, grundsätzlich zu hinterfragen, ob ein Staubsauger überhaupt notwendig ist.Hizero stellt den Status quo der Reinigungsbranche infrage"Seit mehr als einem Jahrhundert konzentriert sich die Branche darauf, das Staubsaugen immer weiter zu verbessern", sagt Sam Li, Gründer und CEO von Hizero. "Wir haben beschlossen, die zugrunde liegende Annahme infrage zu stellen: Was, wenn man den Staubsauger überhaupt nicht braucht? No-Suction ist unsere Antwort. Wir sind überzeugt, dass die Reinigung harter Oberflächen bereit für einen grundlegend neuen Ansatz ist."Auf der IFA 2026 lädt Hizero die Haushaltsgerätebranche - ebenso wie Verbraucher - dazu ein, über die Saugtechnik hinauszudenken.Denn bei der nächsten Generation der Reinigung harter Oberflächen geht es möglicherweise nicht um mehr Saugkraft, mehr laute Leistung oder mehr Komplexität."Wir laden Verbraucher und Unternehmen in eine neue Zukunft der Reinigung ohne Saugtechnik ein - eine Zukunft, die das Ende des Staubsaugens, wie wir es kennen, einläutet", sagt Sam Li.Pressekontakt:Daisy Caidaisy.cai@hizero.comOriginal-Content von: Hizero Appliances Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180744/6341706