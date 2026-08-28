Peyman Kargar wurde mit Wirkung zum 27. Januar 2027 zum Director und Chief Executive Officer der TVS Motor Company ernannt

K. N. Radhakrishnan wird bis dahin weiter sein Amt als Director und Chief Executive Officer ausüben und anschließend bis zum Termin der nächsten Hauptversammlung, die für Juli 2027 angesetzt ist, als nicht geschäftsführender Director tätig sein

Die Ernennung unterstützt die nächste Wachstums- und Innovationsphase der TVS Motor Company

Die TVS Motor Company, Teil von TVS VENU und ein führender globaler Hersteller von Zwei- und Dreirädern, hat heute die Ernennung von Peyman Kargar zum Director und Chief Executive Officer mit Wirkung zum 27. Januar 2027 bekannt gegeben.

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Peyman Kargar

Peyman wird die Nachfolge von K. N. Radhakrishnan antreten, der sein Amt bis dahin weiter ausüben wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Nach der Übergabe wird Radhakrishnan bis zum Termin der nächsten Hauptversammlung, die für Juli 2027 angesetzt ist, als nicht geschäftsführender Director tätig sein. Er war eine herausragende Führungspersönlichkeit und hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum der TVS Motor Company gespielt.

Der Führungswechsel erfolgt zu einer Zeit, in der die TVS Motor Company auf einer starken Geschäftsentwicklung aufbaut, ihre Position in Indien weiter festigt und ihre globale Präsenz ausbaut. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis und verkaufte weltweit 5,9 Millionen Fahrzeuge bei einem Umsatzwachstum von 30 %.

Peyman ist derzeit als President, International Business tätig. Er kann auf mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der globalen Automobilbranche in Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten zurückblicken und bekleidete leitende Positionen bei einigen der renommiertesten globalen Marken der Automobilindustrie. Seine Erfahrung erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktentwicklung und F&E bis hin zu Fertigung, Qualität, Vertrieb und Marketing, wodurch er über umfassende Kenntnisse der Faktoren verfügt, die den langfristigen Erfolg in der Mobilitätsbranche bestimmen. Unter seiner Leitung hat sich der Geschäftsbereich International Business zu einer immer wichtigeren Säule der globalen Expansion der TVS Motor Company entwickelt. Heute trägt dieser Geschäftsbereich 29 zum Umsatzvolumen des Unternehmens bei und verzeichnet ein Wachstum von 33 %.

Er wird in seiner neuen Funktion die Leitung des Unternehmens zu einem Zeitpunkt übernehmen, an dem dieses sich darauf konzentriert, sein Geschäft in Indien und weltweit durch Produktinnovationen, Premiumisierung und die Expansion in entwickelte Märkte weiter auszubauen.

Sudarshan Venu, Chairman, TVS Motor Company, sagte: "Diese Ernennung markiert einen wichtigen Schritt für uns bei der TVS Motor Company auf unserem Weg in die Zukunft. Peyman ist eine erfahrene internationale Führungspersönlichkeit mit fundierter Branchenerfahrung, strategischem Weitblick und einem ausgeprägten Verständnis für Kunden und Märkte. Als President, International Business hat er bereits einen bedeutenden Beitrag zu unserem Unternehmen geleistet, und ich bin überzeugt, dass er die richtige Person ist, um die Leitung der TVS Motor Company zu übernehmen und unsere Position unter den weltweit führenden Mobilitätsunternehmen weiter zu stärken.

Unsere Werte und unsere Unternehmenskultur sind für die TVS Motor Company von grundlegender Bedeutung, denn sie bestimmen, wer wir sind und wie wir arbeiten. Ich bin überzeugt, dass Peyman diese Werte weiter ausbauen und auf unsere Vision hinarbeiten wird, die Lebensqualität der Menschen weltweit durch Mobilitätslösungen zu verbessern, die aufregend, verantwortungsbewusst, nachhaltig und sicher sind.

Ich möchte mich auch bei K. N. Radhakrishnan für seinen herausragenden Beitrag zur TVS Motor Company und zur gesamten TVS VENU-Gruppe im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit bei uns bedanken. Seine Führungsqualitäten, seine Leidenschaft und sein Engagement haben maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen zu der starken Organisation zu machen, die es heute ist. Ich bin ihm persönlich dankbar für seinen wertvollen Rat, seine Wegleitung und seine Unterstützung."

Peyman Kargar, President, International Business, TVS Motor Company, sagte: "Es ist mir eine Ehre, zum Chief Executive Officer der TVS Motor Company ernannt worden zu sein. Aufbauend auf unserer Dynamik treten wir nun in eine neue Wachstumsphase ein, bauen unsere Präsenz aus und festigen unsere Position in Indien und auf den globalen Märkten weiter.

Dabei werden die Leitprinzipien des TVS Way und die damit verbundenen Werte stets unser Kompass sein. Mein Hauptaugenmerk wird auf der Verwirklichung der Unternehmensvision sowie auf der Stärkung unserer technologischen Führungsposition, unserer KI-Kompetenzen, unseres Qualitätsversprechens und unserer Kundenorientierung liegen. Gemeinsam haben diese Prinzipien dazu beigetragen, eine Kultur zu schaffen, in der Einzelpersonen und Teams sich entfalten, innovativ sein und außergewöhnliche Ergebnisse erzielen können.

Ich freue mich darauf, eng mit unseren Teams in Indien und rund um die Welt zusammenzuarbeiten, um unsere Position in Schlüsselmärkten zu stärken, den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden und auf den von uns geschaffenen Grundlagen aufzubauen."

K. N. Radhakrishnan, Director und CEO, TVS Motor Company, sagte: "Es war mir eine Ehre, als CEO für die TVS Motor Company tätig zu sein und mit einem herausragenden Team zusammenzuarbeiten. Ich bin dankbar für die Unterstützung, das Engagement und den Einsatz meiner Kollegen im gesamten Unternehmen, deren Leistungen das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Ich bin mir sicher, dass Peyman die TVS Motor Company erfolgreich leiten wird, und wünsche ihm in dieser Funktion viel Erfolg. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten zu einem reibungslosen Übergang beizutragen."

Über TVS Motor Company

Die TVS Motor Company (BSE: 532343 und NSE: TVSMOTOR), Teil von TVS VENU, ist ein renommierter globaler Hersteller von Zwei- und Dreiradfahrzeugen, der sich für Fortschritt durch nachhaltige Mobilität einsetzt und vier hochmoderne Produktionsstätten in Indien und Indonesien unterhält. Das Unternehmen, das auf einer 100-jährigen Tradition aufbaut, die von Vertrauen, Werten und Leidenschaft für seine Kunden geprägt ist, ist stolz darauf, mit innovativen und nachhaltigen Verfahren international anerkannte Produkte von höchster Qualität herzustellen. TVS Motor ist der einzige Zweiradhersteller, der mit dem renommierten Deming-Preis ausgezeichnet wurde. Seine Produkte sind in ihren jeweiligen Kategorien führend in den J.D. Power IQS- und APEAL-Umfragen. Das Unternehmen belegte vier Jahre in Folge den ersten Platz in der J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey. Seine Konzerngesellschaft Norton Motorcycles mit Sitz im Vereinigten Königreich gehört zu den emotionalsten Motorradmarken der Welt. Das erklärte Ziel der TVS Motor Company lautet, in den über 90 Ländern, in denen sie tätig ist, ein Kundenerlebnis der Spitzenklasse zu bieten.

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