Kundenservice bei Banken und Brokern ist ein echtes Asset. Das Thema künstliche Intelligenz hält auch im Banking immer mehr Einzug. Chattet man aber erfolgreich? 95 Prozent der Anfragen bei Brokern und Banken dürften den gleichen Tenor haben und damit relativ einfach zu beantworten sein. Die meisten von uns kennen das, wenn sie beim Onlinehändler die Konditionen für Rücksendungen wissen möchten oder eine Reklamation anmelden. Besonders interaessant wird es aber, wenn spezielle Fragen auftauchen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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