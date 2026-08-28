2027 kommt das Altersvorsorgedepot. Höchste Zeit, denn Amerikaner zeigen den Deutschen wie viel Geld sie auf der Straße liegen lassen. Die Zahlen zum geparkten Geld auf Girokonten sind Jahr für Jahr für Menschen mit Verständnis für den Kapitalmarkt eine monetäre Folter. Die jüngsten Schätzungen reichen bis zu einem Volumen von zwei Billionen Euro. Wohlgemerkt geparkt auf Girokonten und nicht auf Tagesgeldkonten. Die größte Bank der Welt, JP Morgan, startete im Frühjahr über chase.de ihr Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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