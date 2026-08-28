Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



28.08.2026 / 14:09 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Q2 Bericht Recommendation: Kaufen from: 28.08.2026 Target price: €4 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,50 auf EUR 4,00.



Zusammenfassung:

Die Q2-Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Prognosen, doch die Aussagen für das zweite Halbjahr sind nun vorsichtiger ausgefallen. Der LFL-Umsatz stieg um 6,5% J/J auf €152 Mio., während das AEBITDA trotz anhaltender Belastungen durch Expansionskosten um 2% auf €30 Mio. zulegte. Das organische Wachstum von 3,5% blieb jedoch hinter den Erwartungen des Managements zurück, da Werbekunden ihre Ausgaben verschoben und bestehende Kunden ihre Budgets langsamer als erwartet aufstockten. Dies steht im Gegensatz zu den Aussagen im ersten Quartal, in denen die schwächeren Marktbedingungen auf saisonale Effekte zurückgeführt wurden. Erfreulicherweise erreichte die Bruttomarge 40% gegenüber 33% im Vorjahr, während sich die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal verbessert hat und die 2026 Guidance unverändert bleibt. Dennoch ist die Hürde für das zweite Halbjahr gestiegen, und die Guidance erscheint aus unserer Sicht nicht mehr konservativ. Wir haben unsere Prognosen daher in Richtung des unteren Endes der Prognose-Spanne (€680 Mio. - €730 Mio.) angepasst und betrachten den Mittelwert nun eher als optimistisches Szenario. Unsere neu kalibrierten Schätzungen senken das Kursziel auf €4,00 (zuvor: €4,50), was einem Aufwärtspotenzial von 269% entspricht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.50 to EUR 4.00.



Abstract:

June quarter reporting was within shooting distance of FBe, but messaging for H2 has become more cautious. LFL revenue rose 6.5% YoY to €152m, while AEBITDA edged 2% higher to €30m despite continued drag from expansion related costs. However, 3.5% organic growth undershot management expectations as advertisers postponed spend and existing customers scaled budgets more slowly than anticipated. This contrasts with Q1 commentary that chalked up softer market conditions to seasonality. Encouragingly, gross margin reached 40% vs 33% last year, while Q3 trading has improved and the FY26 guide remains intact. Still, the H2 hurdle has risen and guidance no longer looks conservative from our standpoint. We have therefore shifted our forecasts towards the lower end of the range (€680m to €730m) and now regard the midpoint as more of an upside case. Our recalibrated forecasts lower the TP to €4.0 (old: €4.5) equal to 269% upside. We maintain our Buy rating.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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