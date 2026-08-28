Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Sonntag, 30. AugustBerlin: EU-Zelt beim Rabatz-Familienfestival von Radio TeddyDie Europäische Kommission und das Europäische Parlament sind beim RABATZ-Familienfestival von Radio Teddy mit einem EU-Zelt vertreten. Auf dem Programm stehen Angebote für verschiedene Altersgruppen: Kinder können Stoffbeutel bemalen oder im Pixi-Buch "Wir halten zusammen" zur EU schmökern, außerdem gibt es Chill-out-Bereiche. Besucherinnen und Besucher können mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kommission und Parlament über die EU ins Gespräch kommen und ihr Wissen bei einem EU-Quiz testen. Informationsmaterial über die EU steht ebenfalls zur Verfügung. Das EU-Zelt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Ort: FEZ Berlin, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin. Weitere Informationen auf unserer Website (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/eu-zelt-beim-rabatz-familienfestival-von-radio-teddy-im-fez-berlin-2026-08-30_de) und auf der Website des Festivals (https://www.radioteddy.de/RABATZ-2026).Montag, 31. AugustWicklow/Irland: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister (bis 1. September)Das informelle Treffen bietet Gelegenheit für einen vertraulichen Meinungsaustausch und zur Vorbereitung anstehender Entscheidungen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU sowie für einen offenen strategischen Dialog im Vorfeld der formellen Tagungen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (Verteidigung) im September und November. Auf der Tagesordnung stehen die Unterstützung der EU für die Ukraine sowie Weltraumfragen im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Bei einem Arbeitsmittagessen geht es unter anderem um die Lage im Libanon und um maritime Sicherheit. EBS+ überträgt die Pressekonferenz am Dienstag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260901) ab 15.30 Uhr (MEZ). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/08/31-01/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-defence-ministers-fac-defence/).Dienstag, 1. SeptemberWicklow/Irland: Informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister (bis 2. September)Im Anschluss an das informelle Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister kommen in Wicklow die Außenministerinnen und -minister der EU zum sogenannten Gymnich zusammen. Das Gymnich findet alle sechs Monate statt und bietet Gelegenheit zu einem offenen und strategischen Austausch über aktuelle geopolitische Entwicklungen und die Rolle der Europäischen Union auf der internationalen Bühne. EBS+ überträgt die Pressekonferenz am Mittwoch live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260902) ab 16.30 Uhr (MEZ). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/09/01-02/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-foreign-affairs-ministers-gymnich/).Mittwoch, 2. SeptemberLuxemburg: Urteil zu Treibhausgasemissionen und Emissionszuweisungen an die MitgliedstaatenDas Gericht der Europäischen Union verkündet sein Urteil in der Rechtssache Global Legal Action Network und CAN-Europe / Kommission. Mit der EU-Verordnung 2023/857 wurde die Methode zur Berechnung der jährlichen Obergrenzen für Treibhausgasemissionen festgelegt, die jeder Mitgliedstaat von 2023 bis 2030 einhalten muss. Daraufhin erließ die Kommission den Durchführungsbeschluss 2023/1319 zur Überarbeitung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für diesen Zeitraum. Global Legal Action Network und Climate Action Network Europe beantragten gemäß der Aarhus-Verordnung eine interne Überprüfung des Durchführungsbeschlusses, da die vorgesehenen Maßnahmen aus ihrer Sicht unzulänglich seien, um den Klimawandel einzudämmen und internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Nachdem die Kommission den Antrag zurückgewiesen hatte, erhoben die Organisationen Klage vor dem Gericht der EU. Zu dem Urteil wird es eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen) geben. Weitere Informationen unter T-120/24. Presseansprechpartner beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Donnerstag, 3. SeptemberKöln: LT-LiDER - digitale Kompetenz und KI in der ÜbersetzungDas EU-finanzierte Erasmus+-Projekt LT-LiDER (https://lt-lider.eu/) - Language and Translation: Literacy in Digital Environments and Resources hat zum Ziel, die digitale Kompetenz und die KI-Kompetenz von Akteurinnen und Akteuren im Bereich Übersetzung zu fördern. Bei einem Workshop werden die didaktischen Ergebnisse des Projekts sowie die KI-basierten mehrsprachigen Dienste der Europäischen Kommission vorgestellt. Begrüßt werden die Teilnehmenden von Ralph Krüger von der TH Köln und Manuela Schlömmer von der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission. Ort: TH Köln, Campus Südstadt, Ubierring 48, 50678 Köln. Uhrzeit: 9 - 12.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im hybriden Format vor Ort und online statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen hier. (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/lt-lider-fostering-digital-and-ai-literacy-translation-2026-09-03_de)Dublin: Informelle Tagung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten (bis 4. September)Im Rahmen der irischen Ratspräsidentschaft kommen die für europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister der EU zu einem informellen Treffen zusammen. An dem Treffen nehmen außerdem Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kandidatenländer und potenziellen Kandidatenländer, Mitglieder der Europäischen Kommission sowie des Europäischen Parlaments teil. Im Mittelpunkt stehen strategische Fragen auf der Agenda des Rates für Allgemeine Angelegenheiten, darunter der Mehrjährige Finanzrahmen 2028-2034, die EU-Erweiterung und die Stärkung der demokratischen Resilienz der EU. Zum Abschluss ist eine Pressekonferenz vorgesehen. EBS+ überträgt die Pressekonferenz am Freitag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260904) ab 17.30 Uhr (MEZ, Details folgen). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2026/09/03-04/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-european-affairs-ministers-general-affairs-council/).Freitag, 4. SeptemberTervuren/Belgien: Seminar des Kollegiums der Kommissarinnen und KommissareUnter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt das Kollegium der Kommissarinnen und Kommissare laut vorläufiger Agenda (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2576&lang=en) zu einem Seminar zusammen. Das Seminar dient der Vorbereitung der Rede zur Lage der Union (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/state-union_de), die Kommissionspräsidentin von der Leyen am 16. September vor dem Europäischen Parlament halten wird. Als besondere Gäste nehmen Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, und Jim Hagemann Snabe, Sonderbeauftragter für industrielle KI, teil.Sonntag, 6. SeptemberNuuk/Grönland: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist nach Grönland (bis 7. September)Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft in Nuuk den grönländischen Premierminister Jens-Frederik Nielsen, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und den Premierminister der Färöer, Beinir Johannesen. Zu diesem Anlass wird die Kommissionspräsidentin die Gemeinsame Erklärung EU-Grönland unterzeichnen. Weitere Informationen zu den Terminen der Kommissionspräsidentin hier (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-293135) und hier. (https://commission.europa.eu/about/organisation/college-commissioners/calendar-items-president-and-commissioners_en?f%5B0%5D=commissioner_dynamic_commissioner_dynamic%3Ahttp://publications.europa.eu/resource/authority/political-leader/COM_00006A0440FF&f%5B1%5D=ewcms_calendar_status%3Aupcoming)Dublin/Irland: Informelles Treffen der Landwirtschaftsministerinnen und -minister (bis 8. September)Im Mittelpunkt des informellen Treffens der EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister steht die Zukunft der europäischen Landwirtschaft, insbesondere die Rolle der Tierhaltung. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission beraten die Ministerinnen und Minister darüber, wie Tierhaltung und Lebensmittelproduktion nachhaltig, wettbewerbsfähig und widerstandsfähig bleiben und zugleich Ernährungssicherheit, Generationenerneuerung und ländliche Gemeinschaften unterstützen können. Ein Begleitprogramm mit Besichtigungen gibt Einblicke in die irische Landwirtschaft sowie in Forschung und Innovation. EBS+ überträgt die Pressekonferenz am Dienstag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260904) ab 15 Uhr (MEZ, Details folgen). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2026/09/06-08/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-agriculture-ministers/).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6341728